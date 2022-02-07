Нові послуги в “Дії”: які функції анонсують 8 лютого

Онлайн-презентація нових електронних послуг відбудеться на форумі Diia Summit.

На головній digital-події від Мінцифри — форумі Diia Summit, який розпочнеться у вівторок, 8 лютого - буде презентовано нові послуги в “Дії”. Серед них — можливість змінити місце реєстрації та “пошерити” техпаспорт на авто іншій людині через QR-код.

Про це розповів в інтерв’ю ТСН.ua віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Прописка” за кілька кліків

Як розповів Федоров, за даними українських ЦНАПів, послуга так званої “прописки” залишається однією з найпопулярніших. Відтепер її буде переведено онлайн.

“Якщо ви прописуєтесь у себе, можна декларативно за кілька кліків це зробити. Якщо хочете прописати в себе іншу людину, навіть не потрібно нічого вводити: ви просто обираєте квартиру або дім, формуєте QR-код або лінк — людина сканує QR-код або переходить за лінком і прописується”, - пояснив міністр.

Очільник Мінцифри також нагадав, що змінами до законодавства передбачено, що витяг про прописку від 1 березня не буде потрібне власникам id-карток. “Державний орган, який затребував цей документ, сам зможе перевірити вашу прописку”, - зазначив Федоров.

Сюрприз для власників авто

Від 8 лютого у “Дії” з’явиться послуга “належного користувача”, коли можна “пошерити” техпаспорт на авто іншій людині через QR-код.

Також читайте До кінця 2022 року 4G буде на всіх дорогах міжнародного значення - Мінцифри

“Це можливість “пошерити” свій технічний паспорт на авто іншій людині через QR-код або за лінком. Це для мене дуже важливо, тому що ми "дотискаємо" тему автопослуг. Ми зробили водійське посвідчення, технічний паспорт на авто, автоцивілку — логічно, щоб завершити цикл саме з цими документами, вміти їх шерити. Тепер ми приступаємо до розробки послуги онлайн-оформлення авто”, - розповів міністр.

За його словами, у Мінцифрі технічно готуються до переведення онлайн розмитнення авто — це питання перебуває на розгляді у Міністерством фінансів і у Верховній Раді. Михайло Федоров висловив сподівання, що до кінця року така послуга з’явиться в “Дії”.

Крок до “електронної демократії”

На форумі Diia Summit буде презентована ще одна послуга - опитування.

“Це послуга в рамках президентської програми. Президент обіцяв, що буде розвивати пряму електронну демократію. Тепер ми зможемо спілкуватися з усіма користувачами “Дії”, задавати будь-які питання. Нам цікаво було б дізнатися, як українці оцінюють послуги в "Дії", що зручно, а що треба покращити, які послуги нам треба далі запускати”, - зауважив міністр.

Шлюб у смартфоні

Також на Diia Summit йтиметься про реєстрацію шлюбу онлайн.

“Зараз ця послуга в бета-тесті, але вже скоро можна буде онлайн подати заявку на шлюб. Фізично потрібно буде прийти тільки для того, щоб поставити підписи. Це в нас така багаторічна традиція. Але не потрібно подавати заявку, обирати дату — тепер це все можна буде зробити онлайн. Електронне свідоцтво про реєстрацію шлюбу згодом обов'язково з'явиться в “Дії”, - пообіцяв Михайло Федоров.

Нагадаємо, від 22 січня в "Дії" з'явилася нова послуга для фізичних осіб-підприємців 1-3 груп. Відтепер у застосунку можна подати річну декларацію.

Читайте також: