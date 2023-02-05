Нові повістки в Україні: юристка пояснила нюанси

В Україні видають повістки за новим форматом. Попередній бланк повісток наразі втратив чинність.

Юристка розповіла про різницю між новими та повісками попереднього зразка під час мобілізації в Україні.

Про це йшлося у коментарі юристки Аліни Балі "Суспільному".

За словами фахівчині, питання повісток в Україні регулює додаток до постанови Кабміну. У ньому є окремі положення щодо нових даних, що потрібні для прибуття на виклик.

Аліна Баля розповіла, що наразі розширено перелік документів, який необхідний для прибуття на визов.

Повістки нового зразка: що змінилося

За словами юристки, у повістках нового формату конкретизовано, що з собою потрібно мати паспорт громадянина України. У попередньому зразку не було конкретизовано, паспорт якої країни має бути наявний.

Наразі необхідно мати із собою довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

У попередньому варіанті повісток громадянин має прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А нині розширено перелік органів, куди має вона може з'явитися. Зокрема до органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

Яке покарання передбачено за неприбуття на виклик

"У новій формі повістки передбачено можливість притягнення до відповідальності за неприбуття на виклик без поважних причин. Повістки старого зразка попереджували про обов'язковість притягнення до відповідальності, передбаченої законом", - додала юристка.

Також Баля нагадала, що за законом, за ігнорування повістки може наступати адміністративна чи кримінальна відповідальність.

"Це залежить від кількості разів, які людина ухилилася від прибуття на виклик", - сказала Аліна Баля.

Найсуворішим покаранням є позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, що ухилянту з Черкащини загрожує п’ять років в’язниці за неявку на виклик.

Також зазначимо, що після повернення додому чоловіків призовного віку, які перебували за кордоном, можуть притягнути до адмінвідповідальності.

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