Нові правила автострахування в Україні: що змінюється для водіїв і якою буде вартість

Новий закон про автострахування в Україні посилить захист водіїв та потерпілих у ДТП, але може призвести до подорожчання полісів через збільшення виплат, скасування франшизи та запровадження індивідуального підходу до ціноутворення.

В Україні набуває чинності новий закон "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів", який суттєво змінює правила автострахування.

Розглянемо ключові зміни, які торкнуться кожного водія.

Перш за все, очікується підвищення розмірів страхових виплат до європейського рівня. Це позитивно вплине на захист потерпілих у ДТП, але неминуче призведе до подорожчання страхових полісів.

Важливою новацією стане скасування державного регулювання цін на поліси автоцивілки. Страхові компанії отримають можливість самостійно визначати вартість полісів, враховуючи індивідуальну історію водія, наявність або відсутність ДТП у минулому. Це може призвести до зниження цін для обережних водіїв і підвищення для тих, хто часто потрапляє в аварії.

Запроваджується модель прямого врегулювання збитків. Тепер потерпілий зможе звертатися за врегулюванням страхової події до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця ДТП. Це має прискорити процес отримання виплат.

Змінюється підхід до розрахунку страхових виплат залежно від віку автомобіля. Для авто до 5 років експлуатації знос не враховуватиметься, а для старших машин дозволяється використання запчастин-аналогів.

Важливою зміною є скасування франшизи у договорах ОСЦПВВНТЗ. Це означає, що страхові компанії будуть змушені виплачувати повну суму збитків, без участі страхувальника. Це, безумовно, вплине на вартість полісів.

Зберігаються пільги для певних категорій громадян, включаючи учасників бойових дій, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів та людей з інвалідністю І групи. Вони й надалі отримуватимуть 50% знижку на поліс.

Також скасовується ліміт страхового відшкодування за Європротоколом, хоча Національний банк України може встановити такий ліміт у майбутньому.

Ці зміни покликані наблизити українську систему автострахування до європейських стандартів. Водіям варто бути готовими до можливого підвищення цін на страхові поліси, але при цьому вони отримають більш надійний захист та спрощену процедуру отримання виплат у разі ДТП.

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