Нові правила бронювання: чого очікувати українцям від 1 грудня

Від 1 грудня усі бронювання працівників від мобілізації будуть здійснюватися через "Дію", а критерії критичності підприємства погоджуватимуть Міністерство оборони й Міністерство економіки.

Всі подробиці — в ексклюзиві TCH.ua.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, результати проведеного аудиту виявили низку проблемних моментів. Він зауважив, що порушення, виявлені урядом, стосувалися критеріїв критичності підприємства, якими зловживав бізнес. Аби отримати право на бронювання, необхідно було відповідати принаймні трьом з восьми критеріїв:

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загальна сума сплачених податків та ЄСВ протягом звітного року перевищує еквівалент 1,5 млн євро.

сума надходжень іноземної валюти від експорту за звітний рік перевищує еквівалент 32 млн євро.

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і входить до відповідного переліку.

підприємство має важливе значення для галузі економіки або забезпечення потреб територіальної громади (відповідні критерії встановлюють або галузеві міністерства, або територіальні громади).

відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

розмір середньої зарплати на підприємстві має становити не менше розміру середньої зарплати у відповідному регіоні за четвертий квартал 2021 року.

підприємство є резидентом "Дія.Сіті".

оператори мобільного зв'язку із середнім річним доходом понад 200 млн грн або оператори фіксованого інтернету із середнім доходом понад 20 млн грн.

Тепер щомісяця аудитори проводитимуть моніторинг підприємств та організацій, щоб ті відповідали зазначеним критеріям. А нові правила визначення критичності запрацюють від 1 грудня 2024 року.

Від цього моменту всі критично важливі підприємства повинні будуть підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв. Ця вимога стосується всіх компаній, незалежно від того, коли вони востаннє підтверджували статус критичності або до якої дати він діятиме. На це підприємства матимуть три місяці – до 28 лютого 2025 року.

Якщо підприємство не зможе підтвердити свою критичність за новими правилами, то працівники втратять бронювання від 1 березня.

Шмигаль переконаний, що такі правила зменшать ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання.

Нагадаємо, в Україні всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані в ТЦК.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: НОВІ ПРАВИЛА БРОНЮВАННЯ!

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