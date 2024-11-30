Нові правила бронювання для волонтерів та працівників курсів БПЛА, РЕБ і такмеду: що затвердив Кабмін

Кабінет міністрів запровадив мінімальні вимоги для бронювання працівників курсів БпЛА, РЕБ і благодійних волонтерських фондів, а також дозволив "бронь" для співробітників організацій, які проводять підготовку із домедичної допомоги (такмеду).

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1361 від 29 листопада, яку опубліковано на сайті уряду.

Міністерство оборони може надавати бронювання від мобілізації співробітникам підприємств і організацій, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військовослужбовців із домедичної допомоги (такмед) в інтересах сил безпеки та оборони України, якщо за останні 12 місяців до подачі заяви було проведено щонайменше 96 курсів такмеду за програмами, затвердженими Генштабом ЗСУ або Міноборони, або 24 курси з базового рівня такмеду на одного військовозобов'язаного, якого бронюють.

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Для курсів РЕБ такою мінімальною вимогою є підготовка за останні 12 місяців щонайменше 150 фахівців, а для курсів БпЛА - щонайменше 100 пілотів БпЛА I і II класів (включно з FPV) або щонайменше 200 пілотів БпЛА I класу "мікро" (без FPV) на одного військовозобов'язаного, якого бронюють.

Щодо благодійних фондів, які виробляють та закуповують товари, виконують роботи та надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань, то для них новою вимогою є обсяг допомоги за останні 12 місяців щонайменше 10 млн грн на одного броньованого військовозобов'язаного.

Нагадаємо, в Україні частково змінили правила бронювання для працівників різних категорій.

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