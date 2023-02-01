Нові правила бронювання під час мобілізації: адвокат пояснив, що змінилося

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, який передбачає відстрочку від мобілізації для 50% держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств.

Яких саме підприємств і професій стосуються нові правила та скільки разів можна бронювати одну людину, в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів адвокат Андрій Новак.

За словами юриста, відповідно до урядового розпорядження, яке набуло чинності від 1 січня 2023 року, збільшується кількість підприємств, яким дозволено бронювати своїх працівників.

“До цих підприємств належать великі платники податків, компанії з іноземними інвестиціями, при цьому повинен бути визначений розмір інвестицій, підприємства, які задіяні в критичній інфраструктурі та забезпечують населення важливими для життєдіяльності послугами, а також ті, які не мають заборгованості зі сплати податків тощо. Там загалом 7 чи 8 позицій”, - повідомив Андрій Новак.

Як зауважив юрист, така новація спрощує підприємствам можливість бронювання для своїх співробітників, адже для цього потрібно лише відповідати одній із категорій. Однак, з іншого боку, оскільки 50 відсотків працівників підприємства все таки можуть бути мобілізованими, то для підприємства це може мати критичне значення.

Також Андрій Новак нагадав, що “бронь” видається на 6 місяців, тож якщо її термін вийшов і його не було продовжено відповідною постановою уряду, то керівники підприємств повинні знову подавати документи на бронювання своїх співробітників. Тобто одну особу у такому разі потрібно бронювати декілька разів.

Нагадаємо, уряд затвердив новий порядок бронювання працівників під час мобілізації. У Мінекономіки розповіли, що кількість військовозобов'язаних залежатиме від ситуації на фронті.

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