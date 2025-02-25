Бронювання після 1 березня: що зміниться для військовозобов’язаних

Чимало військовозобов'язаних можуть втратити своє бронювання

В Україні до 9 травня 2025 року діятиме воєнний стан і загальна мобілізація.

Уже з 1 березня 2025 року в системі бронювання діятимуть нововведення, які пов’язані з оновленням законодавства.

Що слід знати військовозобов’язаним українцям про новації у бронюванні – читайте у ТСН.ua.

Правила бронювання з 1 березня

Згідно з новим порядком бронювання, підприємство мало підтвердити статус критичності до 28 лютого 2025 року. Згодом, Кабмін ухвалив рішення про подовження дії відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня.

Після цього терміну можуть відбуватися або перебронювання, або зняття відстрочок.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зауважила, що таке рішення ухвалили Через труднощі, які спричинили російські кібератаки на початку року.

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Підприємства, які не подадуть документи на перепідтвердження, втратять статус критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання. Ті, які підтвердять "критичність", зможуть бронювати працівників на рік.

За словами член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського необхідність перегляду критеріїв виникла, бо були помічені випадки зловживань, зокрема різке збільшення працівників або зниження заробітної плати до мінімальної.

Своєю чергою, заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль розповіла, що для збереження статусу критично важливого підприємства компанії повинні відповідати низці нових вимог, зокрема:

середня заробітна плата має становити не менше 20 тисяч гривень на місяць

відсутність податкових боргів

Підприємства, які отримали статус критичності, перевірятимуться центральним органом виконавчої влади або обласною військовою адміністрацією відповідно до визначених критеріїв. У разі виявлення невідповідностей статус критичності може бути скасований.

Якщо виявиться, що заброньований працівник отримує менш як 20 тисяч гривень щомісяця, компанію позбавлять статусу критично важливої. Окрім того, наступні шість місяців компанія матиме заборону на повторне подання документів для отримання бронювання.

Зміни у критеріях для визначення критично важливих підприємств

Від 1 березня в Україні зміняться критерії для визначення критично важливих підприємств, які можуть бронювати своїх працівників під час мобілізації.

У відповідному указі президента йдеться, що компанія може отримати відповідний статус, якщо відповідає щонайменше трьом із таких вимог:

сплата податків і зборів – не менше 1,5 мільйонів євро за звітний рік;

надходження в іноземній валюті – від 32 мільйонів євро на рік;

стратегічне значення для держави або виконання мобілізаційних завдань;

відсутність заборгованості перед бюджетом;

кількість працівників – не менше 250 осіб;

середня зарплата – не нижча за середню в регіоні за попередній квартал.

Для того, щоб отримати статус критично важливого підприємства, потрібно подати заявку та необхідні документи. Оформлення відбуватиметься через застосунок “Дія”.

У Мінекономіки нагадують, щоб отримати статус критично важливого підприємства потрібно:

Визначити профільний орган (Міненерго, Мінцифри, Мінагро тощо).

Підготувати та подати документи (фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну).

Подати заявку до відповідного органу та дочекатися рішення (до 10 робочих днів).

Отримати офіційне підтвердження.

"Перебронювання" працівників підприємств

Підприємства, які оновили статус критичності, можуть бронювати працівників до 1 квітня, без 72-годинної обробки даних, як це було раніше.

За словами адвокатки Марини Бекало, підприємства, які мають статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних сил, мають бути включені до Єдиного переліку критично важливих підприємств на підставі поданого Мінекономіки або державним органом відповідного повідомлення засобами порталу “Дія” в довільній формі.

Після цього таке підприємство може подавати своїх працівників у списках на бронювання через портал “Дія”. У списках зазначаються відомості про таке підприємство та військовозобов’язаних осіб.

Алгоритм оформлення бронювання працівника на порталі "Дія":

зайдіть у кабінет громадянина;

оберіть розділ "Подати заяву";

вкажіть дані кандидатів для бронювання;

підтвердьте, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень;

перевірте введені дані та підпишіть заяву.

Відстрочка з 1 березня

Для отримання відстрочки від мобілізації в Україні 2025 року, військовозобов'язаному необхідно надати офіційні документи, які підтверджують право на це. В разі відсутності таких документів відстрочка не надається.

Зміни в законодавстві також передбачають новий порядок бронювання працівників, який тепер здійснюється Міністерством оборони України замість Міністерства економіки.

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Деяким категоріям військовозобов'язаних для цього не потрібно йти до ТЦК та СП, наприклад, відстрочка в "Резерв+" доступна для студентів, осіб з інвалідністю і багатодітних батьків.

Начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда розповів, що для того, щоб отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен вжити низку заходів, зокрема:

зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову в наданні відстрочки.

Нагадаємо, в Україні чоловіки віком 18-24 роки, які вирішать вступити на військову служба за контрактом, зможуть обіймати виключно бойові посади. Які посади передбачені для новобранців за спецконтрактом, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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