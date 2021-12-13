Нові правила для ФОПів: які нововведення чекають на підприємців від 1 січня 2022 року

Нові правила для ФОПів: які нововведення чекають на підприємців від 1 січня 2022 року

Від початку 2022 року на ФОПів чекає низка нововведень, зокрема обов'язкове застосування касових апаратів та зміни в розмірі єдиного податку та єдиного соціального внеску. Що це означає і на які групи ФОП розповсюджуються нові правила читайте у матерілаі ТСН.ua.

Від 1 січня 2022 року в Україні набудуть чинності нові правила для фізичних осіб-підприємців, які працюють у сфері малого бізнесу. Вони будуть зобов'язані користуватися касовими апаратами. Тож для того, аби обрати та зареєструвати реєстратор розрахункових операцій (РРО) або програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) залишається всього кілька тижнів. Це торкнеться сотні тисяч підприємців, які до цього ніколи не використовували касові апарати у своїй діяльності.

Кого торкнуться нові правила

Нововведення стосуються фізособ-підприємців 2-4 групи, незалежно від виду їхньої діяльності та рівня доходу. Фактично це інтернет-магазини, ресторани, кафе, турагенції, готелі, крамниці, магазини ювелірних виробів тощо. Тож тим підприємцям, які ще не мають каосвого апарати, потрібно буде купити та зареєструвати нове обладнання, а також навчитись користуватись ним.

Хто звільнений від встановлення РРО

Захищеними від користування касовими апаратами залишаються ФОПи 1-ї групи. Фактично, це ті підприємці, які не мають найманих працівників і здійснюють роздрібну торгівлю за готівку на ринках, або ті, хто працюють по моделі бізнесу B2B. Якщо підприємець працює з таким ж ФОПами і юридичними особами та здійснює розрахунки через банк, то у нього йомовірно не буде таких угод, які підлягатимуть застосуванню реєстратора. Крім того, аби не встановлювати касовий апарат дохід ФОПів 1-ї групи не повинен перевищувати 1,002 млн гривень.

Яке покарання чекає на ФОПів за невиконання нових правил

Невстановлення касових апаратів відповідними групами ФОПів загрожує сплата штрафів у розмірі 100% від проданої продукції. Якщо порушення буде зафіксовано вдруге, то сплата штрафу становитиме 150% від вартості проданої з порушенням продукції. Водночас, варто зазначити, що наразі податкова зобов'язалася не штрафувати підприємців до завершення карантину.

Зміни в податкових відрахуваннях

Оскільки Державний бюджет-2022, який у листопаді був ухвалений Верховною Радою, передбачає підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, це вплине і на розмірі податкових відрахувань. Зокрема, збільшаться сплати підприємцями єдиного соціального внеску та єдиного податку. Як повідомляє Державна податкова служба,

Для ФОП 1-ї групи ЄСВ становитиме:

від 1 січня 2022 - 1430 гривень

від 1 жовтня 2022 - 1474 гривні

Єдиний податок - 248,1 грн. – не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2022.

Для ФОП 2-ї групи ЄСВ становитиме:

від 1 січня 2022 - 1430 гривень

від 1 жовтня 2022 - 1474 гривні

Єдиний податок - 1300 гривень - 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 01 січня 2022 року.

Для ФОП 3-ї групи ЄСВ становитиме:

від 1 січня 2022 - 1430 гривень

від 1 жовтня 2022 - 1474 гривні

Єдиний податок - 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.

Для ФОП загальної системи оподаткування як і для вищенаведених ФОПів ЄСВ від 1 січня 2022 року становитиме 1430 гривень, від 1 жовтня 2022 - 1474 гривні.

Водночас, доходи ФОП на загальній системі оподаткування оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу, який визначається як різниця між виручкою у грошовій та негрошовій формі і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.

Усі групи підприємців можуть сплачувати не лише мінімальний розмір ЄСВ. Закон передбачає, що максимальна сума страхового внеску від 1 січня 2022 року становитиме 21450 гривень, від 1 жовтня — 22110 гривень.

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