Нові правила для мешканців багатоповерхівок: чому потрібно поспішити до 1 березня 2022 року?

Нові правила для мешканців багатоповерхівок: чому потрібно поспішити до 1 березня 2022 року?

Які зміни чекають на мешканців багатоповерхівки з 1 березня 2022 року — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 6103 про внесення змін до закону "Про житлово-комунальні послуги", згідно з яким органи місцевої влади повинні провести конкурс для призначення управителів в усіх багатоквартирних будинках країни. Зробити це треба до 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, що ще з 2015 року в Україні мешканці багатоповерхівок можуть самі обрати форму правління будинком, створюючи ОСББ. Але до цього законопроєкта законом не обмежувався час, який дається для ухвалення такого рішення. Як пояснюють в записці, за ці шість років співвласники більшості багатоповерхівок залишилися пасивними. Майже в третині будинків все ще не створено ОСББ і немає управителів.

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