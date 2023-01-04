Нові правила для призовників в Україні: кого торкнуться зміни у військовому обліку

Кабмін України постановою №1487 від 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Уряд, зокрема, передбачив створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, змінив правила обліку призовників, які перебувають за кордоном, та жінок.

Експерти детально розповіли, які саме новації прописані в документі.

Зокрема, юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін у коментарі "24 каналу" зазначив, що Кабмін у постанові від 30 грудня врахував досвід, набутий з початку повномасштабної війни в Україні.

"Кабмін зробив відповідні висновки, як має відбуватися оповіщення людей, як вручати повістки, контролювати - стоїть людина на військовому обліку чи не стоїть. Я думаю, були враховані всі моменти, з якими стикнулися органи виконавчої влади і центри комплектації... Кабмін прийняв нову постанову і в ній детально розписав кроки кожної з організацій, залучених у постановці на облік, обліку і передачі інформації іншим органам державної влади", - каже він.

Оповіщення замість повістки

Як розповів Золотухін, відповідно до нової постанови, на органи місцевого самоврядування тепер покладені функції своєчасного прибуття призовників.

"Працівники міської чи сільської ради мають оповістити призовника... Раніше органи місцевого самоврядування так само могли вручати повістки. Зараз це називається оповіщення. По суті, це передача інформації. Повістка не втратила своєї сили, залишається чинною. Але повістку має право виписати військовий комісар району. Відтак оповіщення - це має бути або просто повідомлення особи, або певний бланк, сформований з оповіщенням тієї чи іншої людини, яка під підпис має бути оповіщена. Але яким чином Кабмін передбачає забезпечення вчасного прибуття - мені невідомо", - зазначив юрист.

За його словами, на органи місцевого самоврядування покладено функцію з розшуку, обліку і обміну даними з центрами комплектації.

"Оскільки зараз органи місцевого самоврядування здійснюють реєстрацію громадян, вони при реєстрації особи в тій чи іншій місцевості мають передати інформацію до центрів комплектації, що така особа була зареєстрована в ОТГ і має бути поставлена на військовий облік", - пояснив експерт.

Він наголосив, що тепер сільські і міські ради мають шукати і доставляти призовників:

"Не обов'язково тепер скеровувати повістку, а можна змусити працівника місцевого самоврядування доставити людину, щоб уточнити дані чи для інших заходів, які необхідно вжити органам комплектації".

Електронний облік військовозобов'язаних

Мобілізація, яка триває з 24 лютого, показала, що одна особа може одночасно стояти на обліку в кількох військкоматах. Зважаючи на це, Кабмін передбачив Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.

Як пояснює Олександр Золотухін, цей реєстр має акумулювати всю інформацію про всіх призовників:

"Як тільки особа змінює місце реєстрації, відразу змінюється інформація в Єдиному держреєстрі військовозобов'язаних. До даного реєстру має бути надано доступ багатьом органам державної влади, місцевого самоврядування, судам, органам досудового розслідування".

Проте експерт не береться прогнозувати, наскільки швидко реєстр запрацює і синхронізується з "Дією"

"Міністерство цифрової трансформації вже давно заявило, що декларувати своє місце реєстрації можна буде через "Дію". Навіть був тестовий режим цієї функції, але вона повноцінно не запрацювала для чоловіків, оскільки неможливо зареєструватися за певним військовим комісаріатом... Єдиний держреєстр військовозобов'язаних має покласти фініш - функція має запрацювати, як тільки запрацює реєстр", - пояснив він.

Водночас, уточнив Золотухін, "наразі жодне відомство не заявляло, що цифровізується ця інформація чи якось синхронізується для повного збору даних".

Облік жінок

Юрист розповів, що постанова Кабміну передбачає також зміни щодо військового обліку жінок-медиків.

"Дійсно, жінки-медики, лікарі, медсестри та фармацевти підлягають встановленню на військовий облік. В даному випадку вони мають ставати на облік разом з чоловіками, відповідно, при зміні свого місця реєстрації має відбуватися також синхронізація цих даних і передача нової інформації про них. Також встановленню на військовий облік підлягають жінки за їхнім бажанням, якщо їхня спеціальність споріднена з військовою справою або певною військовою спеціальністю. В такому випадку за бажанням жінки також можуть стати на військовий облік", - розповів він.

Проте, за словами експерта, жінки-лікарі, які станом до 30 грудня 2022 року не стояли на військовому обліку, мають право не ставати на цей облік до 2026 року. Такий часовий проміжок, ймовірно, потрібен, щоб був запроваджений Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.

"А з 2026 року жінки повинні ставати на облік, на роботодавців і органи місцевого самоврядування покладаються ті самі функції стосовно обліку жінок-медиків і фармацевтів, як і щодо чоловіків", - пояснює він.

Призовники за кордоном

Адвокат Ростислав Кравець у своєму блозі на Youtube зазначає, що одна з найголовніших норм постанови Кабміну №1487 стосується призовників, які знаходяться за кордоном.

"Зараз на консульські установи накладається відповідний обов'язок інформування цих призовників і проведення мобілізації (як це зробити, звичайно, дуже цікаво) тих осіб, які знаходяться за кордоном, є особами призовного віку і повинні з'явитися до центрів комплектації в Україні для того, щоб стати на військовий облік, або знятися з військового обліку. Це потрібно зробити особисто", - каже Кравець.

За словами адвоката, "якщо ви особа призовного віку і приїдете до України, навряд чи вас хтось випустить".

Вести військовий облік у центрах комплектації також будуть з урахуванням того, що особа знаходиться за кордоном.

"Наразі ті особи, які знаходяться за кордоном і досягли призовного віку, повинні бути на консульському обліку повідомлені про те, що їх у будь-який час можуть залучити до центрів комплектації через ці консульські установи, і можуть надавати відповідні повістки для з'явлення в Україну до відповідних центрів комплектації. Самі списки цих військовозобов'язаних будуть зберігатися в закордонних консульських установах", - розповів він.

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