Нові правила для водіїв: від 1 жовтня автомобілісти мають рухатися із ближнім світлом фар

Нові правила для водіїв: від 1 жовтня автомобілісти мають рухатися із ближнім світлом фар

За рахунок включених денних ходових в умовах поганої погоди відбувається менше аварійних ситуацій.

Поза містом - лише із увімкненими фарами. Відсьогодні, 1 жовтня, і аж до 1 травня автомобілісти поза населеними пунктами мають рухатися із денними ходовими вогнями або ж із ближнім світлом фар.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 1 жовтня.

Про таку вимогу правил дорожнього руху нагадують у патрульній поліції. Пояснюють, день стає коротшим, сонця вже менше, а в період дощів, туманів та снігопадів часто маємо недостатню видимість на дорозі. Тому й треба зробити машини більш помітними для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше водіям розповіли, як перевірити та сплатити нові штрафи за порушення ПДР.

Новини України: відтепер автомобілісти мають рухатися із ближнім світлом фар

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