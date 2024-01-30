Нові правила мобілізації 2024: що відомо про електронні повістки та обов’язки громадян

Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Відомо, що деякі обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та призову зміняться.

Про це свідчить інформація у законопроєкті про мобілізацію, який передали до ВР.

Зокрема в статті 22 законопроєкту йдеться про обов’язкову реєстрацію електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Серед положень чинного законодавства така норма була відсутня.

Стаття 22. Обов’язки громадян щодо підготовки та мобілізації

Згідно зі статтею законопроєкту, громадяни України зобов’язані з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у термін та місце, що зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їхнього призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду.

Також військовозобов’язаний під час мобілізації має надавати в установленому порядку будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких він є, ЗСУ, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їхньої вартості в порядку, встановленому законом.

Громадяни мають реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися:

військовозобов’язані та резервісти, які приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, – на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;

резервісти, які проходять службу у військовому резерві, – до військових частин у строки, визначені командирами військових частин;

військовозобов’язані, резервісти Служби безпеки України – за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку;

військовозобов’язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України чи розвідувального органу Міноборони України – за викликом керівників відповідних підрозділів;

особи, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, – за викликом керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

Інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування.

У разі отримання повістки (доведення розпорядження) про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній (ньому) місце та строк.

Що має бути зазначено у повістці

прізвище, ім’я по батькові та дату народження громадянина, якому адресована повістка; найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що видав повістку (розпорядження); мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки; зазначення місця, дня і часу явки за викликом; підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку чи розпорядження; реєстраційний номер повістки (розпорядження); роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

"Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання (підготовку) у зв’язку з призовом на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, час явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки встановлюється протягом двох місяців з дня проходження військово-лікарської комісії", – сказано у документі.

Повістки можуть надсилати через електронний кабінет

У правилах мобілізації 2024 сказано, що днем вручення повістки про виклик до ТЦК є:

день вручення такої повістки під розписку;

день отримання територіальним центром комплектування та соціальної підтримки повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

"Якщо повістку про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки надіслано до електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста пізніше 17 години, така повістка вважається врученою у робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення про її доставлення", – йдеться у документі.

Поважні причини неприбуття до ТЦК у зазначений термін

Наступні поважні причини мають бути підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів:

перешкода стихійного характеру,

хвороба громадянина,

дії країни-агресора,

інші обставини, які позбавили можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича його дружини (чоловіка).

Про причини неприбуття громадянин повідомляє ТЦК та СП протягом трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Додамо, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Нагадаємо, 30 січня під час засідання Кабміну був погоджений новий проєкт закону про мобілізацію 2024 року.

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