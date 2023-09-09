Нові правила мобілізації: до армії можуть потрапити люди з ВІЛ-інфекцією та психічними порушеннями — юрист

Існує ризик, що, долаючи корупцію у ВЛК, на фронт можуть відправити реально хворих.

Зміни у правилах щодо проходження військово-лікарської комісії, які покликані викорінити фальсифікацію медичних довідок, містять ризики того, що до армії можуть потрапити люди з ВІЛ-інфекцією та психічними порушеннями.

Таку думку висловив у публікації в “Дзеркалі тижня” юрист Володимир Романчук.

Він зазначив, що скасовані “підстави для непридатності”, як вважається, були основою схем для ухиляння від мобілізації через фальсифікацію медичних довідок у викритих на корупції ТЦК, оскільки більшість хвороб у переліку є, на перший погляд, безсимптомними, а отже, простішими для симуляції.

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“Проте тоді виходить, що держава, намагаючись подолати корупцію, готова відправляти на фронт реально хворих непридатних громадян?” - риторично запитує юрист.

Романчук також наголосив на необхідності покращити комунікацію представників МО та Медичних сил із українським суспільством, “якої, на жаль, наразі немає”.

“Має бути переглянуто перелік хвороб і протипоказань до військової служби - інакше на практиці стикнемося з проявом “індивідуальності” та “прогресивності” рішень ВЛК і побачимо в штурмових групах людей із клінічно вилікуваним туберкульозом і безсимптомним ВІЛ”, - резюмував юрист.

Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило новий перелік хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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