Нові правила мобілізації: що робитимуть з ухилянтами, затриманими на кордоні

Постанова Кабінету міністрів України №560 Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, встановлює нові правила мобілізації. Зокрема документ зобов'язує прикордонну службу організувати перевірку військово-облікових документів у чоловіків призовного віку, які перебувають у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, або намагаються перетнути державний кордон України в пунктах пропуску.

У постанові зазначено, що у виїзді за кордон через пункти пропуску чоловікам відмовлятимуть у разі:

відсутності в осіб віком від 18 до 60 років військово-облікового документа у паперовій або електронній формі;

наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформації про подання особи у розшук.

Новий порядок проведення мобілізаційних заходів також визначає, які дії повинні вчинити співробітники ДПСУ в разі виявлення ухилянта в зоні своєї відповідальності. Відтепер, якщо чоловік не надає військовий квиток, або з'ясовано, що він перебуває у розшуку, прикордонники зобов'язані викликати наряд поліції. Поліцейські своєю чергою здійснюють адміністративне затримання військовозобов'язаного та доставляють його до найближчого ТЦК та СП.

Нагадаємо, адвокат пояснив, в яких випадках військовозобов'язаних будуть затримувати і доставляти до ТЦК. Зокрема, відсутність у чоловіка військово-облікового документа є адміністративним правопорушенням і підставою для затримання.

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