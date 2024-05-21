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Нові правила мобілізації: що робитимуть з ухилянтами, затриманими на кордоні

Нові правила мобілізації: що робитимуть з ухилянтами, затриманими на кордоні

Ухилянтів, затриманих у прикордонні, одразу відправлятимуть у ТЦК / Фото: www.facebook.com/МВС України

Затриманих ухилянтів, яких оголошено у розшук, одразу доставлятимуть у найближчий ТЦК.

Постанова Кабінету міністрів України №560 Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, встановлює нові правила мобілізації. Зокрема документ зобов'язує прикордонну службу організувати перевірку військово-облікових документів у чоловіків призовного віку, які перебувають у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, або намагаються перетнути державний кордон України в пунктах пропуску.

У постанові зазначено, що у виїзді за кордон через пункти пропуску чоловікам відмовлятимуть у разі: 

  • відсутності в осіб віком від 18 до 60 років військово-облікового документа у паперовій або електронній формі;
  • наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформації про подання особи у розшук.

Новий порядок проведення мобілізаційних заходів також визначає, які дії повинні вчинити співробітники ДПСУ в разі виявлення ухилянта в зоні своєї відповідальності. Відтепер, якщо чоловік не надає військовий квиток, або з'ясовано, що він перебуває у розшуку, прикордонники зобов'язані викликати наряд поліції. Поліцейські своєю чергою здійснюють адміністративне затримання військовозобов'язаного та доставляють його до найближчого ТЦК та СП.

Нагадаємо, адвокат пояснив, в яких випадках військовозобов'язаних будуть затримувати і доставляти до ТЦК. Зокрема, відсутність у чоловіка військово-облікового документа є адміністративним правопорушенням і підставою для затримання. 

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