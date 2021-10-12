Нові правила пасажирських перевезень: чи пускатимуть дітей без COVID-сертифікат до транспорту

Від 21 жовтня міжрегіональні перевезення можливі за умови, що і водії, і пасажири мають "ковідний" документ.
Нові обмеження на перевезення пасажирів між регіонами, які почнуть діяти від 21 жовтня, не будуть стосуватись неповнолітніх. Для дітей віком від 12 років буде діяти й надалі обов’язкове дотримання маскового режиму.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише пресслужба МОЗ.
Нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Йдеться водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту.
Голова МОЗ пояснив, що дітям дозволено їздити без COVID-сертифікату, бо для них наразі не передбачена можливість вакцинації проти коронавірусу і оформлення такого документу.
"Діти до 18 років зможуть користуватися громадським транспортом в поїздках між регіонами без пред'явлення негативних тестів на COVID-19 і сертифікатів або міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей старше 12 років залишається обов'язковим правило використовувати захисні маски під час перебування в громадських місцях, зокрема транспорті ", - заявив Ляшко.
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