Нові правила перевезень в Україні: для якого транспорту треба COVID-сертифікат, а куди пустять без нього

Нові правила перевезень в Україні: для якого транспорту треба COVID-сертифікат, а куди пустять без нього

До потяга чи автобуса міжобласного сполучення від 21 жовтня без COVID-сертифікату або негативного тесту увійти буде неможливо.

В Україні від 21 жовтня набувають чинності нові правила пасажирських перевезень (обов'язкова наявність сертифікату про вакцинацію або тесту). Обмеження не стосуватимуться громадського транспорту у містах та перевезення всередині однієї області.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня.

"Від 21 жовтня працюють нові правила. Всі міжобласні перевезення дозволені за наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту. Ми говоримо і про залізничний, і авіаційний, і автобусний транспорт", - пояснив Шмигаль.

Серед винятків, на які не поширюється обмеження: громадський транспорт у містах та перевезення всередині однієї області.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи планується в усій Україні локдаун.

Нагадаємо:

В Україні від 21 жовтня діятимуть нові правила пасажирських перевезень пасажирів між регіонами . Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України. Перелік цих документів доступний за посиланням.

. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України. Про те, чи висаджуватимуть пасажирів без COVID-сертифікату з автобуса - у нашому матеріалі.

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