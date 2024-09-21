Нові правила перевірки військово-облікових документів: Лубінець пояснив, що змінилося (інфографіка)

Перевірка військово-облікових документів може проводитися для чоловіків віком від 18 до 60 років представниками органів охорони державного кордону, ТЦК та СП або поліцейськими.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про зміни в законодавстві щодо мобілізації, зокрема про перевірку військово-облікових документів

Про це омбудсмен повідомив у Telegram.

"Завершальна публікація щодо змін до законодавства про мобілізацію стосуватиметься нововведень щодо перевірки військово-облікових документів", – зазначив омбудсман.

Згідно з інфографікою, оприлюдненою Лубінцем, перевірка військово-облікових документів може проводитися для чоловіків віком від 18 до 60 років представниками органів охорони державного кордону, ТЦК та СП або поліцейськими.

Як ТЦК перевірятиме документи у військовозобов'язаних

Крім того, особа, яка здійснює перевірку військово-облікових документів зобов'язана назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, посаду, а також показати службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки разом із документом, що посвідчує особу.

Як ТЦК перевірятиме документи у військовозобов'язаних

Під час вручення повістки перевіряється приналежність громадянина до військового обов'язку, звіряються його персональні дані та дані військово-облікового документа з даними ЄДРПОУ.

У випадку виявлення порушень правил військового обліку старший групи оповіщення запрошує громадянина до ТЦК та СП для взяття на військовий облік, проходження медичного уточнення даних, оформлення та вручення повістки.

Як ТЦК перевірятиме документи у військовозобов'язаних

У разі відмови громадянина від отримання повістки, уповноважений представник складає акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення.

У разі відмови прослідувати до ТЦК та СП поліцейський, що входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до найближчого ТЦК та СП.

Як ТЦК перевірятиме документи у військовозобов'язаних

Також Лубінець розповів про особливості перевірки військово-облікових документів.

Як ТЦК перевірятиме документи у військовозобов'язаних

Інфографіка: Омбудсмен Дмитро Лубінець

"Звертаю увагу на можливі зміни в законодавстві, тому для прийняття рішень рекомендую звертатися до актуальної редакції нормативно-правових актів", – підсумував він.

Нагадаємо, на Львівщині стався конфлікт за участю патрульних поліції і ТЦК.

Укрпошта почала надсилати повістки! Що буде за неявку до ТЦК?

Читайте також: