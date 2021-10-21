Нові правила подорожей залізницею: скількох пасажирів не впустили до поїздів

До деяких пасажирів прийшлося двічі викликати поліцію.
Від сьогодні, 21 жовтня, в Україні набули чинності нові правила пасажирських перевезень між областями усіма видами транспорту. В "Укрзалізниці" повідомили, що за першу половину доби 21 жовтня не допустили до поїздки 18 пасажирів, які не мали належних документів. Йдеться про сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини, або негативний тест.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зокрема, через відсутність "ковідного" документа не допустили пасажирів до поїздів:
- до № 18 Ужгород — Харків — 5 пасажирів;
- До № 81 Ужгород — Харків — 1 пасажир;
- До № 252 Миколаїв — Харків — 3 пасажири;
- До № 150 Ворохта — Полтава — 2 пасажири;
- До № 45 Лисичанськ — Ужгород — 1 пасажир;
- До № 724 Київ — Харків — 6 пасажирів.
До деяких пасажирів прийшлося двічі викликати представників Нацполіції.
Нагадаємо, від 21 жовтня для подорожей між областями усіма видами транспорту необхідні "ковідні" документи. Відтепер, окрім квитка, пасажиру потрібно мати COVID-сертифікат або ПЛР-тест, або довідку про антитіла. Для кожної зони карантину визначений необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України. Перелік цих документів доступний за посиланням.
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