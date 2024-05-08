Нові правила проходження ВЛК: що змінилося для "обмежено придатних"

Від 4 травня військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК за новими правилами. І серед основних новацій - скасування категорії "обмежено придатний".

Статус "обмежено придатних" прибрали ще в березні у змінах до законів про права військових і поліцейських на соцзахист. Але досі було невідомо, як оцінювати стан здоров'я людей, яких раніше віднесли до такої категорії.

Усі нюанси пояснює ВВС.

Відтепер у наказі чітко прописали, що медичні огляди мають тривати не більше, ніж 14 днів (у разі додаткових медичних обстежень), і рішення ВЛК мають видавати людині під підпис на руки. Раніше це було можливо, але не обов'язково.

Встановлено терміни дійсності рішень ВЛК: 5 років у мирні часи, та рік – у воєнні.

Також зменшили корупційні ризики, вважає Володимир Куля з адвокатського об'єднання "Актум". Тепер, якщо людину визнають непридатною з виключенням з військового обліку, це рішення повинна затвердити ще одна ВЛК, вища за статусом. Раніше для визнання непридатності було достатньо висновку з однієї ВЛК.

Тепер у наказі прямо зазначається, що в разі проблем із медичним висновком (наприклад, він визнаний недійсним), на контрольну ВЛК людину відправлять в інший заклад. Це теж мало б мінімізувати корупційні ризики.

З'явилася можливість подавати документи на ВЛК в електронній формі.

"Іноді військовим доводилося возити важкі папки з документами у своєму рюкзаку, а тепер це непотрібно", - каже Володимир Куля.

Водночас, щоб оскаржити рішення комісії, чоловік тепер має надати ВЛК або оригінали медичних документів або належно завірені копії.

Але справа в тому, каже юристка Анжела Василевська, що нотаріуси не завіряють медичні документи. Це означає, що людина має або "попрощатися з оригіналом" свого документа або робити копії цих документів у лікарні, яка їх видала.

Наказ каже, що медичні записи і висновки мають бути і в електронних реєстрах охорони здоров'я – наприклад, в кабінеті Helsi.

"Це дуже важливо, тому пацієнти повинні слідкувати за тим, чи точно лікарі внесли у відомість те, що написали в паперових документах", - пояснює Василевська.

Новий список хвороб

Раніше медики військово-лікарської комісії не мали нових критеріїв, за якими могли віднести цих людей до придатних чи непридатних. Однак у змінах до наказу 402 ці критерії з'явилися, так само як і оновлений список хвороб, з якими беруть чи не беруть до війська.

Так, за новими правилами, після медогляду військовозобов'язані отримають один з п'яти статусів:

придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Фактично тепер "придатний до служби у забезпеченні, ТЦК, військових закладах та установах" – це заміна "обмежено придатного".

Після 4 травня усі обмежено придатні вимушені пройти повторну ВЛК, де вирішать, до якої нової категорії їх віднести.

Для деяких людей, які мають серйозні хвороби, це може бути неприємним сюрпризом, тому що у багатьох випадках вимоги до стану здоров'я спростили. Наприклад, раніше чоловіків із раком у ремісії визнавали обмежено придатними, а тепер – повністю придатними.

А з раком нижньої губи, раком шкіри та злоякісними новоутвореннями, які "повільно прогресують" візьмуть служити в ТЦК чи підрозділи забезпечення.

Крім того, раніше обмежено придатними визнавали людей, які мають короткозорість або далекозорість будь-якого ока більш ніж 8 діоптрій, тепер – більш ніж 6. Тобто у цьому випадку вимоги послабили, каже Володимир Куля.

Але натомість до гостроти зору вимоги підвищили – тепер непридатним можна стати тільки з повною сліпотою ока.

Раніше чоловіків, які мали "помірні" порушення через хвороби, визнавали обмежено придатними, а тепер деякі можуть отримати статус "непридатний".

Повністю оновлений список хвороб можна побачити за посиланням, у пошуковому рядку ввести свій діагноз та знайти зміни для конкретної хвороби.

Юристи теж звертають увагу на додатки у наказах. Там є додаткові вимоги до здоров'я у різних видах військ – наприклад, десантників, морській піхоті. У новому наказі можна знайти хвороби, з якими людину визнають придатною, та все ж вона не підходить до служби, наприклад, в ДШВ.

Правозахисники також звертають увагу, що ВЛК працює за застарілими принципами – медики не складають загальну картину про здоров'я людини. Тобто визначають основний діагноз, а інші порушення не враховують. У новому наказі ВЛК з'явилося багато сучасних термінів і новацій, але принцип, що хвороби не сумуються, все ж не змінився.

У старому наказі про ВЛК біля деяких діагнозів була приписка, що "обмежена придатність визначається індивідуально".

"Багато чоловіків покладали свої надії на цей пункт, - каже адвокат Володимир Куля, - але насправді на практиці ніколи нічого не визначалося індивідуально, те речення тільки плутало і у новому наказі його прибрали".

Стало краще чи гірше

Новий наказ вирішив деякі проблеми, кажуть юристи. Наприклад, тепер ВЛК може постановити тимчасово звільнити людину від військових обов'язків. Раніше це теж робили, але на практиці людина мала дочекатися, поки рішення ВЛК затвердять, і в цей період бути у військовій частині.

"У мене був клієнт з повністю розтрощеним коліном, він ледве ходив, а його частина була на сході – добиратися туди було майже нереально фізично. Але ВЛК довго не затверджували. Якщо протягом трьох днів не повертаєшся – це СЗЧ (самовільне залишення частини, тобто кримінальна відповідальність – ред.)", - пояснює адвокат Володимир Куля.

Зараз це питання вирішили – людині дають 30 днів звільнення, поки вона чекає на затвердження рішення ВЛК.

До позитивних змін можна віднести також те, що розробили, в який спосіб перевіряти та скасовувати попередні висновки ВЛК. Для тих, хто купив довідку про непридатність, але насправді здоровий, це "зміни в гірший бік", каже Анжела Василевська, але "в цілому це правильне вирішення питання".

У новому наказі також затверджують принципи діяльності ВЛК, чого раніше не було. Втім, часом ці принципи суперечать самі собі, каже Володимир Куля.

Згідно з наказом, одним з "визначальних" принципів ВЛК є неупередженість, доброчесність, але водночас до доброчесної поведінки належить "пріоритет службових інтересів", а це "абсолютна відданість" державі.

"Фактично якщо згори пішла команда нікому не давати обмеження по службі за станом здоров'я, то цей пріоритет несе певний ризик. Але разом з тим прописують принцип верховенства права. Це трохи суперечить одне одному", - вважає адвокат.

Тож, на думку юристів, деякі проблеми наказ вирішив, у деяких місцях став жорсткішим, "але до ідеалу ще треба йти".

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