Нові правила виїзду артистів за кордон: що змінилося

Постанова набуде чинності після публікації в "Урядовому кур’єрі", орієнтовно з 6 березня.

Кабінет міністрів України оновив процедуру перетину кордону для військовозобов’язаних артистів і працівників медіа.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос, передає Interfax.

Раніше всі звернення на виїзд опрацьовувало Міністерство культури, проте тепер заявки спочатку надходитимуть до профільних установ — Держкіно, Держтелерадіокомпанії тощо. Вони перевірятимуть документи в межах своєї компетенції, а вже після цього передаватимуть верифікований пакет до Мінкультури. Такий підхід, за словами урядовців, має пришвидшити процес та зробити його прозорішим.

Також змінено процедуру підписання листа-сприяння: відтепер документ підписуватиме лише міністр культури або його заступник.

Відтепер подати документи до Міністерства культури потрібно не пізніше ніж за 15 днів до запланованої дати виїзду. Максимальний строк перебування за кордоном — 60 календарних днів з моменту перетину кордону. У виняткових випадках цей термін може бути продовжений.

Також чітко визначено перелік документів, необхідних для отримання листа-сприяння. До них входять:

Офіційне запрошення

Військово-обліковий документ

Для медійників додатково необхідні:

Редакційне завдання

Наказ на відрядження

Якщо журналісти беруть участь у заходах, пов’язаних із мультимедійною платформою United24, до розгляду заявки також залучатиметься Міністерство цифрової трансформації.

Одним із важливих нововведень є вимога щодо звітності для митців, які декларують благодійні цілі поїздки. Якщо артист виїжджав за кордон для збору коштів на підтримку Сил оборони України, після повернення він має прозвітувати, в яку саме бригаду і в якій кількості було передано зібрані кошти.

Юридичні особи, які подають заявки, повинні мати статус критичності. Для фізичних осіб-підприємців діє інше правило: подати заявку можуть лише ті, хто протягом останніх трьох років був зареєстрованим ФОП і провадив активну діяльність.

Постанова набуде чинності після публікації в "Урядовому кур’єрі", орієнтовно з 6 березня.

Нагадаємо, що від 3 березня митці не можуть виїжджати за кордон. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) наголосило на важливості внесення змін до правил перетину кордону, щоб не допустити використання дозволів для незаконного виїзду під час війни.