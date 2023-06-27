Нові правила вручення повісток в Україні: представники ТЦК працюють із нагрудними камерами

Нагрудні камери тепер мають військовослужбовці Чернігівського територіального центру комплектування та соцпідтримки. Вони одними з перших в Україні виходять на щоденні патрулювання з бодікамерами, щоби фіксувати процес вручення повісток.

Про це йдеться у відео "Київ 24".

На відео записують все, що відбувається під час чергування, що має запобігти будь-яким конфліктним ситуаціям.

Вранці військовослужбовцям проводять інструктаж, співробітники ТЦК отримують бодікамери та вирушають на патрулювання. Вони мають перевіряти усіх ймовірних призовників.

"Чи стали вони на військовий облік, якщо не стали, то чому. Якщо в людини є лист бронювання або відстрочки, а також з'ясовуємо нюанси й виписуємо облікову повістку", - пояснює представник Чернігівського ТЦК.

Військовозобов'язаним вручають облікову повістку, яка не означає призову до армії, а лише запрошення до ТЦК, щоб стати на облік або уточнити свої дані для проходження ВЛК.

"Вручення бойової повістки - це, коли вже людина пройшла медкомісію, ми її вивчили по морально-психологічним якостям, запропонували ту чи іншу військову частину і знаємо, куди ми її виберемо", - пояснив начальник Чернігівського ТЦК та СП Олег Гончарук.

Якщо людина не з'являється по бойовій повістці, настає кримінальна відповідальність.

"Громадяни, які не з'явилися у ТЦК, підлягають адміністративній відповідальності", - додав Гончарук.

Варто знати, під час військового стану та загальної мобілізації вручати повістки можна не лише за місцем проживання, а й у будь-якиї громадських місцях.

Відеокамера, з якою виходять на патрулювання військовослужбовці ТЦК, фіксує все, що відбувається під час розмов із військовозобов'язаними.

Під час загальної мобілізації в Україні трапляються випадки, коли військовозобов’язаним вручають повістки просто на вулиці та примусово доправляють до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії або уточнення даних. Адвокат пояснив, якщо вам видали повістку, формально те, що зазначено в повістці, ви повинні зробити: з'явитися до ТЦК і виконати вимоги, які там зазначені.

Нагадаємо, юристи розповіли, чи законно вручати повістку через родичів.

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