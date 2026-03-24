Нові правила безпеки від "Укрзалізниці": що мають знати всі пасажири

Через постійні обстріли РФ «Укрзалізниця» оголосила про посилення заходів безпеки для пасажирів під час подорожей. Відповідні зміни спрямовані на підвищення рівня захисту та забезпечення більш передбачуваних умов у дорозі.

Про це повідомили на соціальних сторінках «Укрзалізниці».

«Щоб поїздка залишалася передбачуваною і безпечною, радимо заздалегідь ознайомитися з основними правилами евакуації та в дорозі чітко дотримуватися вказівок провідників», — зауважили в «Укрзалізниці».

Що робити, якщо ваш поїзд потрапив під обстріл: інструкція від УЗ

Залізниця зараз під прицілом, тому в УЗ склали чіткий план, як діяти пасажирам, щоб вагон не став пасткою. Головне правило одне: слухайте провідника, він на зв’язку з диспетчерами 24/7 і знає, де саме небезпека.

Якщо провідник каже, що ситуація тривожна

Варто не панікувати. Одягніться, підготуйте документи та телефон. Сидіть на місці, поки не дадуть команду на вихід. Якщо з вами діти або комусь важко пересуватися — скажіть про це провідникові одразу, щоб вам допомогли вийти.

Коли поїзд зупинився і оголосили евакуацію:

Кидайте валізи. Великі сумки залишайте в купе — вони заважатимуть вам та іншим швидко вибігти. Головне — ваше життя, а не речі. Виходьте спокійно. Без штовханини через найближчі двері. Не стрибайте на колії та дивіться, чи не їде назустріч інший поїзд. Тікайте від потяга. Не стійте поруч — поїзд є великою мішенню. Біжіть до найближчого укриття або просто відійдіть на безпечну відстань. Якщо вибухнуло зовсім поруч. Падайте на землю обличчям вниз, трохи відкрийте рот (це вбереже від контузії) та накрийте голову руками або курткою.

Як допомогти дітям під час обстрілу

Дитині в цей момент страшно, тому говоріть впевнено. Візьміть із собою її улюблену іграшку та щось перекусити — невідомо, скільки доведеться чекати.

Якщо на вулиці холодно — сміливо беріть з собою ковдри з вагонів. Залізниця дозволяє їх виносити, щоб люди не мерзли.

Назад до вагона повертайтеся лише тоді, коли провідник дасть команду (через мегафон або свисток).

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» розповіли, що роблять із пасажирами, які відмовляються евакуюватися з потяга під час обстрілів РФ.

Раніше ми писали, що російські війська змінили тактику і тепер прицільно атакують пасажирські поїзди, через що «Укрзалізниця» запроваджує жорсткі протоколи безпеки з завчасною зупинкою потягів та правилами евакуації за прикладом авіації.