Нові правила біля кордону: в Україні запровадили спеціальний режим на відстані 1 км

Кордон України / © Держприкордонслужба України

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В Україні почав діяти спеціальний прикордонний режим на земельних ділянках завширшки один кілометр уздовж державного кордону з Росією та Білоруссю.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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У ДПСУ зазначили, що відповідна постанова Кабінету Міністрів України №1049, ухвалена 17 серпня 2026 року, вже набула чинності, а органи охорони державного кордону розпочали впровадження визначених нею норм.

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«На період дії воєнного стану на земельних ділянках шириною 1 кілометр уздовж лінії державного кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь установлюється спеціальний прикордонний режим», — повідомили у Держприкордонслужбі.

Чому запровадили спеціальний режим

У відомстві пояснили, що рішення пов’язане з необхідністю посилити обороноздатність України в умовах російської агресії.

Окремо серед ризиків названо можливе використання території Білорусі для дестабілізації ситуації у прикордонних областях, проведення розвідувально-підривної діяльності та створення загроз національним інтересам України.

Що заборонено у кілометровій смузі

Спеціальний режим передбачає обмеження доступу до кілометрової смуги вздовж кордону. Зокрема, на цій території забороняються вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування осіб.

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Також обмежується проведення робіт, які не пов’язані безпосередньо з відсіччю збройній агресії проти України, обороною або охороною державного кордону.

У ДПСУ наголосили, що встановлені правила поширюються на «всі земельні ділянки, що входять до визначеної кілометрової смуги вздовж лінії державного кордону України».

Як довго діятиме заборона

У прикордонній службі окремо підкреслили тимчасовий характер нових обмежень.

«Запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану», — зазначили у відомстві.

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У ДПСУ зазначили, що запровадження спеціального режиму також має на меті зменшити небезпеку для цивільного населення та мінімізувати ризики несанкціонованого перебування людей безпосередньо біля державного кордону.

Нагадаємо, на території Білорусі зафіксовано присутність підрозділів 101-ї ракетної бригади збройних сил Росії, оснащених комплексами «Орешнік». У розвідці прокоментували рівень безпосередньої воєнної загрози для України з цього напрямку.

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