Нові правила бронювання: яку зарплату треба мати 2026 року для відстрочки

Правила бронювання стануть жорсткішими

Починаючи від 1 січня в Україні почнуть діяти нові вимоги до бронювання працівників. Тобто змінено правила щодо обовʼязкового рівня заробітної плати, як для приватних підприємств, так і для державних.

Про це повідомив адвокат Олександр Дубовий, пише УНІАН.

За словами адвоката, для приватних компаній зі статусом критичної інфраструктури зарплата на працівника розраховується за останній календарний місяць шляхом збільшення розміру мінімального показника по країні на коефіцієнт 2,5. Тобто, якщо в грудні мінімальна зарплата дорівнює 8 000 гривень, то для бронювання зарплата має становити від 20 тисяч гривень.

Для державних та комунальних підприємств діє інше правило. Там місячний дохід працівника має бути не нижчим за середню зарплату в регіоні за четвертий квартал року. За роз’ясненнями Мінекономіки, йдеться про суму брутто. Тобто з урахуванням податків та обов’язкових платежів. Інших суттєвих змін у процедурі на 2026 рік не передбачено, запевнив адвокат.

Раніше повідомлялося, що критично важливі підприємства до 1 лютого 2026 року зможуть бронювати своїх працівників через портал «Дія» втричі швидше — термін опрацювання заявок скорочено до 24 годин.