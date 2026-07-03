Нові правила бронювання: юрист пояснив, які підприємства можуть втратити критичний статус

Бронювання / © ТСН

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Нові правила не забирають у підприємств статус критичності одразу. Проте, щоб і надалі бронювати своїх працівників, компаніям доведеться підтвердити, що вони відповідають уже новим вимогам.

Про це для «Київ24» розповів юрист Володимир Романчук.

Нові правила бронювання працівників — що варто знати підприємствам

За його словами, якщо після набуття чинності змін до урядової постанови №76 компанія не зможе пройти перевірку за новими правилами, вона втратить свої привілеї. Статус діятиме виключно до кінця того терміну, на який його було затверджено попередньо.

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«Як зазначалося раніше, підприємство отримує певний термін, на який воно визнається критичним. Відповідно, підприємство після внесення змін до 76-ї постанови має підтвердити відповідність оновленим критеріям. Інакше статус критичності закінчиться в момент, коли завершиться цей період, на який підприємство критичність отримало», — зазначив Володимир Романчук.

Він також підкреслив, що наслідком ігнорування оновлених правил або невідповідності їм стане повне позбавлення підприємства можливості захистити свій персонал від мобілізації.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, Уряд оновив підходи до бронювання військовозобовʼязаних працівників. Нові критерії визначення критично важливих підприємств стосуватимуться близько 20% компаній.

Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив у постанові № 692, яка суттєво змінює правила бронювання працівників. Документ оновлює схему підрахунку військовозобов’язаних на підприємстві, запроваджує нові вимоги до зарплат та посилює штрафи.

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До слова, чимало українських чоловіків зараз перебувають у розшуку в ТЦК. Головною причиною є ухилення від військової служби. Це може передбачати адміністративну відповідальність.

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