Нові правила бронювання працівників: що зміниться та хто ризикує втратити відстрочку

В Україні оновили правила бронювання від мобілізації

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Уряд оновив підходи до бронювання військовозобовʼязаних працівників. Нові критерії визначення критично важливих підприємств стосуватимуться близько 20% компаній.

Про це повідомила народна депутатка України, заступниця голови Комітету ВРУ з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк.

Що змінилося — основні положення

Збільшився зарплатний поріг для критично важливих підприємств. Тепер не менше 26 000 грн (для прифронтових територій — 21 600 грн). Це один з двох обов’язкових критеріїв, другий — відсутність податкового боргу.

Переглянули галузеві та регіональні критерії критичності. У кожної галузі (енергетика, аграрії, транспорт тощо) і кожної області є власні, окремі вимоги до того, яке підприємство вважати критично важливим. Їх зараз оновлюють міністерства й обласні адміністрації, здебільшого посилюючи. Підприємствам доведеться заново підтвердити відповідність.

Змінили правила для сумісників: тепер працівника можна врахувати в квоту бронювання лише на одному підприємстві, навіть якщо він працює за сумісництвом ще на кількох.

Під нові критерії потрапляє близько 20% підприємств — їм треба підтвердити статус критичності до 10 серпня.

Перехідний період: до 1 вересня чинне бронювання зберігається, автоматично його ніхто не скасовує

Нові правила бронювання в Україні — останні новини

Кабінет міністрів ухвалив постанову № 692, яка суттєво змінює правила бронювання працівників. Документ оновлює схему підрахунку військовозобов’язаних на підприємстві, запроваджує нові вимоги до зарплат та посилює штрафи.

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Відтепер, якщо компанія порушить ліміти бронювання або не платитиме офіційну зарплату, її позбавлять статусу критично важливої.

Базовий рівень бронювання для більшості підприємств, установ та організацій, зокрема органів місцевого самоврядування, становить 50% від загальної кількості військовозобов’язаних. Якщо на підприємстві працює лише один військовозобов’язаний, цей ліміт до нього не застосовується — працівника дозволено забронювати.

Перевищення 50-відсоткового бар’єра можливе лише за рішенням Міністерства оборони України на підставі пропозицій відповідних органів влади.

Урядом затверджено також спеціальні квоти:

75% — для підприємств у сфері життєво необхідних послуг (тепломережа, водопостачання, водовідведення, управління побутовими відходами)

100% — для працівників ПЕК та їхніх підрядників (що відновлюють енергосистему), підприємств ОПК, технічного персоналу провайдерів та мобільного зв’язку у визначених зонах, медиків державної й комунальної форм власності, а також для бізнесу на територіях можливих або активних бойових дій

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