Нові правила бронювання працівників від мобілізації: що зміниться для критичних підприємств

Бронювання працівників / © ТСН

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Підприємствам, у яких статус критичності спливає наприкінці 2026 року, дадуть додатковий час, щоб адаптуватися до оновлених правил бронювання.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України.

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Автоматичне подовження статусу критичності для бізнесу до лютого 2027 року

У міністерстві повідомили, що документ уже готовий. Він стосується компаній, у яких статус критичності закінчується у листопаді–грудні 2026 року.

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Зазначається, що перехідний період дасть бізнесу змогу працювати без перерв, поки відомства приводять документи у відповідність до нових вимог.

У Мінекономіки повідомили, що вже підготували проєкт акта щодо перехідного періоду, аби критично важливі підприємства могли працювати безперервно під час змін у системі бронювання. Документ передбачає, що статус критичності, термін якого спливає у листопаді–грудні 2026 року, автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року.

Нові правила бронювання працівників і вимоги до критичних підприємств

Від 27 жовтня 2026 року в Україні діють суворіші правила отримання та підтвердження критичного статусу. Відтепер відповідності лише фінансовим або галузевим показникам недостатньо.

Компанії зобов’язані довести, що зупинка їхньої роботи зашкодить обороноздатності держави, життєзабезпеченню населення, функціонуванню критичної інфраструктури або макрофінансовій стабільності.

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Крім того, підприємство має працювати в одній із 13 визначених критичних сфер (цей список не є вичерпним і може доповнюватися):

Енергетика та безпека: оборонно-промисловий і паливно-енергетичний комплекси, рятувальні служби.

Виробництво та продовольство: аграрний сектор, будівництво, добувна та переробна промисловість.

Послуги та інфраструктура: ІТ, зв’язок, банківський сектор, медицина, роздрібна торгівля, транспорт і логістика.

Для тих підприємств, чиї критерії не зазнали змін, порядок подання документів залишається стандартним — заявку на підтвердження статусу необхідно подавати за 2–3 місяці до завершення його чинності.

Які документи потрібні для підтвердження критичності підприємства

У Мінекономіки повідомили, що близько 90% профільних міністерств уже оновили свої галузеві критерії, а Координаційний центр їх погодив. Далі документи мають зареєструвати в Мін’юсті — на це відведено п’ять робочих днів.

Щойно нові документи наберуть чинності, держава розпочне масштабну перевірку критично важливих підприємств. Компанії, які отримали статус за старими неактуальними критеріями, можуть його втратити. Проте вони зможуть подати заявку повторно, але вже за новими, суворішими правилами.

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Бронювання від мобілізації — останні новини

Нагадаємо, в Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію до кінця січня 2027 року. Водночас уряд готує суттєві зміни до правил бронювання.

Зміни передбачають новий порядок погодження заявок, перегляд критеріїв критичності та обмеження кількості заброньованих працівників для окремих категорій підприємств.

До слова, юристка пояснила ключові нововведення у процедурі бронювання від 1 листопада, які зачеплять більшість українських компаній та процедури оформлення відстрочок.

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