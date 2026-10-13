Хто ризикує втратити відстрочку: Кабмін змінює правила бронювання та створює новий спецорган / © ТСН.ua

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Кабінет міністрів ухвалив гучну постанову про зміни до правил бронювання військовозобов’язаних в Україні.

Хто тепер може втратити бронь і відстрочку, розповіли у Forbes Ukraine, а також нардепи Ярослав Железняк та Олександр Федієнко.

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Ліміти на бронювання

За інформацією видання, уряд наразі не ухвалив остаточного рішення про зменшення лімітів бронювання для критично важливих підприємств. Відповідні зміни планують доопрацювати протягом наступних п’яти днів.

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Раніше пропонувалося зменшити відсоткові ліміти на бронювання: для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетичного сектору — зі 100% до 85%, а для житлово-комунальних підприємств — з 75% до 60%.

Нардеп Железняк теж стверджує, що наразі прибрали цю норму щодо бази для розрахунку 50%.

«Залишили, що в неї можна рахувати працівники з відстрочкою (студенти, доглядальники, батьки трьох дітей, тобто як є зараз», — зазначив він.

Відповідно до постанови, до 20 жовтня планують переглянути критерії критичності підприємств у всіх галузях.

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Що не так з Координаційним центром з питань бронювання

Водночас Кабмін погодив створення Координаційного центру з питань бронювання з доопрацюванням в один день. До його складу мають увійти представники силових структур, зокрема СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції, а також представники гуманітарного блоку.

Железняк вказав на ризики, які несе створення цього нового держоргану з питань бронювання.

Нардеп Федієнко також вказав на недоцільність створення такого Координаційного центру.

Разом з іншими народними депутатами він звернувся до прем’єр-міністра Сергія Корецького з вимогою переглянути доцільність створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.

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Федієнко нагадав, що в липні 2026 року нардепи вже зверталися з цього питання, і тоді постанову було скасовано.

«Тепер виникає ризик повторення тієї самої історії. Наше питання просте: яку конкретну проблему має вирішити ще один орган? Жодної! Якщо є зловживання під час бронювання, потрібно перевіряти конкретні підприємства та законність ухвалених рішень. Якщо чинна система не працює, необхідно вдосконалювати її, а не створювати нові бюрократичні структури», — наголосив він.

Депутат попередив, що створення ще одного центру з додатковими повноваженнями ризикує повернути нас до ручного управління, коли між підприємством та остаточним рішенням з’являється ще одна ланка погодження.

Проте через деякий час він опублікував новий допис, у якому обурився, що Кабмін проігнорував цю вимогу нардепів.

Раніше повідомлялося, що Кабмін пропонував скоротити квоти для підприємств і посилити контроль за наданням броні.

Також ми писали, чи скасують бронювання для тих, хто опікується родичами з інвалідністю.

Своєю чергою омбудсмен Лубінець оцінив пропозиції щодо скасування відстрочок для опікунів та змін у бронюванні.

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