Нові правила бронювання в Україні: які підприємства ризикують втратити критичний статус

Бронювання / © ТСН

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Кабінет міністрів ухвалив постанову № 692, яка суттєво змінює правила бронювання працівників. Документ оновлює схему підрахунку військовозобов’язаних на підприємстві, запроваджує нові вимоги до зарплат та посилює штрафи. Відтепер, якщо компанія порушить ліміти бронювання або не платитиме офіційну зарплату, її позбавлять статусу критично важливої.

Про це повідомляє Судово-юридичина газета.

Як визначається база для розрахунку квоти

Першим етапом є визначення загальної кількості військовозобов’язаних працівників, що перебувають у штаті підприємства. Саме від цієї величини вираховується дозволений відсоток бронювання.

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До загальної бази включаються:

усі штатні військовозобов’язані працівники;

працівники, які були призвані на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року;

військовозобов’язані, які мають відстрочку за статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також сумісники (враховуються лише за одним місцем роботи).

До чисельності військовозобов’язаних не включаються:

жінки;

особи, які перебувають на військовому обліку в СБУ або розвідувальних органах;

окремі категорії посадових осіб державного управління;

заброньовані за сумісництвом особи, якщо бронювання здійснено за їхнім основним місцем роботи.

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Ліміти бронювання: від 50% до повного звільнення

Базовий рівень бронювання для більшості підприємств, установ та організацій, зокрема органів місцевого самоврядування, становить 50% від загальної кількості військовозобов’язаних. Якщо на підприємстві працює лише один військовозобов’язаний, цей ліміт до нього не застосовується — працівника дозволено забронювати.

Перевищення 50-відсоткового бар’єра можливе лише за рішенням Міністерства оборони України на підставі пропозицій відповідних органів влади. Урядом затверджено також спеціальні квоти:

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75% — для підприємств у сфері життєво необхідних послуг (тепломережа, водопостачання, водовідведення, управління побутовими відходами);

100% — для працівників ПЕК та їхніх підрядників (що відновлюють енергосистему), підприємств ОПК, технічного персоналу провайдерів та мобільного зв’язку у визначених зонах, медиків державної й комунальної форм власності, а також для бізнесу на територіях можливих або активних бойових дій.

Які вимоги до зарплатні

Нові правила встановлюють обов’язковий рівень щомісячної заробітної плати для заброньованих працівників протягом усього строку дії відстрочки:

Коефіцієнт 3.0 (мінімальна зарплата, помножена на три) — передбачений для більшості критично важливих підприємств;

Коефіцієнт 2.5 — зберігається для підприємств, які функціонують на територіях можливих або активних бойових дій згідно з переліком Мінрозвитку.

Повідомляється, що ці фінансові вимоги не поширюються на державні та комунальні установи, резидентів Дія Сіті, релігійні організації, а також підприємства енергетики, що мають зруйновані потужності.

Санкції за порушення лімітів

У разі перевищення встановленого ліміту керівник підприємства зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати заяву через Портал Дія про анулювання відстрочки для надлишково заброньованих працівників.

За порушення лімітів бронювання або невиплату потрібної зарплати підприємство позбавлять статусу критично важливого. Повернути цей статус компанія зможе не раніше ніж через шість місяців.

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Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабної війни триває загальна мобілізація, під час якої призову підлягають військовозобов’язані громадяни. Деякі українці, які мають бронь від мобілізації, все одно мають проходити військово-лікарську комісію.

Раніше ми писали, що в Україні готують масштабну реформу мобілізації, яка передбачає посилення відповідальності та примусові заходи для військовозобов’язаних у розшуку, щоб забезпечити ротацію військових, які воюють від 2022 року.

Також ми писали, що демобілізація в Україні можлива лише через рік після закінчення війни. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко назвав умови та терміни.

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