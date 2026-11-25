Енергетика / © Associated Press

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В енергетичних компаніях та підрядних організаціях України зараз не вистачає чверті працівників. Через постійні обстріли відновлювати мережі стане ще складніше, якщо бронювання фахівців скоротять на 5%.

Про це в ефірі Київ24 повідомив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, ексміністр енергетики Іван Плачков.

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За його словами, нині штатний розпис енергопідприємств та підрядників недоукомплектований на 25%, а нові умови бронювання передбачають зменшення кількості заброньованих фахівців ще на 5%.

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Експерт наголосив, що такий кадровий дефіцит створює загрозу для оперативного ремонту не лише електромереж, а й об’єктів газової галузі.

«Хто буде відновлювати це обладнання після обстрілів, які є постійно, і не тільки електричне. Ми бачимо ситуацію і по газотранспортному комплексу, газовидобувним підприємствам — це теж буде велика проблема», — сказав Іван Плачков.

Він також наголосив, що для Києва критично важливе стабільне газопостачання, адже від нього залежить опалення та побут жителів міста. За його словами, об’єкти енергетики, тепло- і водопостачання потрібно не лише захищати, а й постійно забезпечувати фахівцями для ремонту після обстрілів.

«Зараз були пошкоджені тепломережі на наших мостах Південному і Північному. Люди працюють цілодобово, не зважаючи на тривоги, ні на що», — зазначив він.

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Також Плачков зауважив, що під час нарад керівництву країни варто відмовитися від пошуку винних. Натомість він наголосив на необхідності об’єднати всі зусилля та ресурси, щоб цілодобово й чітко координувати роботу в режимі онлайн.

Бронювання в Україні — останні новини

Нагадаємо, наприкінці жовтня уряд змінив правила бронювання військовозобов’язаних. Для підприємств оборонної та паливно-енергетичної галузей максимальну частку заброньованих працівників зменшили зі 100% до 95%.

Також уряд подовжив до 20 грудня 2026 року статус критично важливих для окремих підприємств, установ та організацій. Разом із цим продовжили і відстрочки від мобілізації для їхніх заброньованих працівників.

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