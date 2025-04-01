Нові правила бронювання від 1 квітня: що змінилося

Від 1 квітня в Україні діють нові правила бронювання / © ТСН.ua

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Усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, автоматично скасовуються 1 квітня.

Якщо підприємство до 1 квітня не перебронювало свого працівника, котрий перебуває на військовому обліку та не має інших відстрочок, то його можуть мобілізувати.

Що відомо про нові правила бронювання від 1 квітня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Бронювання працівників на підприємствах

Після 1 квітня бронювати своїх працівників можуть лише компанії та підприємства, які оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

Заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів зазначив, що відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня.

Статус «важливо критичного підприємства» постійно контролюється: якщо він не перепідтверджений, тоді проводитимуться відповідні перевірки на дотримання оновлених вимог критичності.

У випадку порушення, статус «критичного підприємства» скасовується, відповідно броні усіх працівників анулюються.

Варто зауважити, що після 1 квітня статус критичного підприємства та оформити нові бронювання також можна.

Підприємства, які ще не оновили свій статус повинні діяти за таким алгоритмом:

оновити статус критичності своєї компанії за новою процедурою;

після підтвердження нового статусу, оформити бронювання працівників повторно;

якщо працівник підприємства уже має активне бронювання, його потрібно спочатку анулювати.

Оновлені критерії критично важливого підприємства

Статус «критичного» для підприємства чи компанії надається у разі, якщо вони відповідають трьом обов’язковим критеріям.

Серед обов’язкових критеріїв:

розмір середньої зарплати на підприємстві не менш ніж 20 тисяч гривень;

та відсутність боргів зі сплати податків та ЄСВ.

Варто зауважити, що вимога про середню заробітну плату за останній місяць не стосується:

державних та комунальних підприємств;

господарських товариств, більше 50% акцій яких у державній чи комунальній власності, державних та комунальних господарських товариств;

операторів газорозподільних систем, які виконують критично важливі функції.

Третій критерій на вибір:

стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік (еквівалент у гривнях за курсом НБУ);

валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів;

важливе значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади;

рівень середньої заробітної плати не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року для комунальних підприємств;

статус резидента Дія.City.

«Швидке бронювання» більше не діє

У Мінекономіки повідомляють, що від квітня всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал «Дія». Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.

Також, так зване «швидке бронювання» (яке діяло від 18 січня) для критично важливих підприємств більше не працює. Натомість відновлюється стандартний режим розгляду справ заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).

Алгоритм перебронювання працівників через «Дію»

Для того, щоб підприємству перебронювати своїх працівників потрібно діяти за таким алгоритмом:

Авторизуватися на порталі «Дія» з електронним підписом юридичної особи; Обрати послугу «Бронювання працівників» та натиснути «Подати заяву». вказати необхідні дані працівників, які підлягають бронюванню; Підтвердити рівень їхньої заробітної плати. Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант).

Далі необхідно очікувати на обробку заяви. Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку «Резерв+».

Термін дії бронювання

Відстрочки, які оформлені за оновленим порядком після 1 грудня, діють на строк, який залежить від того, який статус у підприємства:

до 12 місяців — для працівників підприємств, установ, організацій, які визнані критично важливими для економіки чи життєдіяльності в особливий період, працівники операторів протимінної діяльності;

на строк проведення мобілізації — для працівників та службовців органів державної влади, держорганів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

на строк дії договору чи контракту — для працівників підприємств, критично важливих для забезпечення Збройних сил України, спеціальних установ Організації Об’єднаних Націй, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів.

Нагадаємо, від 1 квітня в Україні діють нові правила. Про нововведення, які слід знати українцям, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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