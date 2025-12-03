Нові правила бронювання від 4 грудня: кого не мобілізують

Бронювання. / © ТСН.ua

В Україні від 4 грудня набуває чинності закон, який суттєво змінює підхід до бронювання працівників оборонно-промислового комплексу та критично важливих підприємств.

Що відомо про бронювання під час мобілізації від 4 грудня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зазначається, що від цього дня набуває чинності новий порядок бронювання працівників - відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів щодо трудових відносин в умовах воєнного стану"

Відтепер компанії оборонно-промислового комплексу та організації з критично важливим статусом можуть бронювати співробітників без обмежень за кількістю. Раніше існував відсотковий ліміт. Нововведення дасть змогу підприємствам зберігати повний штат, якщо це необхідно для їхньої роботи.

Як стало відомо із закону, зміни поширюються і на співробітників, що мають проблеми у військово-облікових документах або тих, хто не оновив свої персональні дані. Якщо раніше через це могли відмовити в бронюванні, то тепер таким працівникам також можуть оформити бронь.

Підприємства можуть бронювати робітників:

без військово-облікових документів або з помилками в них;

тих, хто не стоїть на військовому обліку;

тих, хто не уточнив свої персональні дані;

щодо яких оголошено розшук - за порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію.

Важливо, що для цих працівників бронь дають щонайбільше на 45 календарних днів від моменту працевлаштування. Випробувальний термін теж не може перевищувати цієї кількості. Таке тимчасове бронювання надається лише один раз на календарний рік.

Протягом цього терміну заброньовані повинні навести лад у документах та знятися з розшуку. Якщо цього не зробити, то роботодавець на законних підставах зможе звільнити заброньованого через ці 45 днів.

Зауважимо, що бронь не звільняє порушників мобілізації від штрафів. Тобто, навіть отримавши бронювання, доведеться сплатити їх.

Список категорій

Бронюванню підлягають представники певних професій і служб, які визначає стаття 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Бронь отримують військовозобов'язані, які працюють або служать:

в органах державної влади, інших державних органах або органах місцевого самоврядування;

у державних органах, Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратурі, Бюро економічної безпеки, ДСНС, Кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, судах, інших правових структурах, а також на штатних позиціях патронатних служб держорганів;

на підприємствах, установах і організаціях, які виконують мобілізаційні завдання;

на підприємствах і організаціях, критично важливих для роботи армії, інших військових формувань або економіки, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Сюди входять і кінцеві власники таких підприємств, навіть якщо вони не працюють на них.

