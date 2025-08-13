Нові правила для автобусів: як змінилися черги на кордоні з Польщею та Румунією

Як скоротилися черги на кордоні після змін для автобусних перевізників

В Україні змінили правила міжнародних автобусних перевезень. Від 10 липня діють оновлені вимоги для автобусних перевізників, які здійснюють рейси за кордон. Завдяки новим правилам частину транспорту було перенаправлено на менш завантажені пункти пропуску, що допомогло зменшити черги та прискорити перевірки.

Про підсумки першого місяця роботи нової системи повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Найбільші зміни торкнулися пунктів пропуску з Польщею та Румунією.

Польський напрямок

Тепер зареєструватися в електронній системі єЧерга для перетину кордону через «Шегині — Медика» можуть лише автобуси регулярних рейсів. Нерегулярні маршрути перенаправляють на пункт «Нижанковичі — Мальховичі», який раніше майже не використовувався.

За місяць кількість автобусів через «Нижанковичі» зросла у 2,5 раза — зі 100 до понад 250. При цьому навантаження на «Шегині» зменшилось більш ніж на чверть — з 1900 до приблизно 1400 автобусів. Це дозволило скоротити час очікування, який раніше міг сягати до 10 годин.

Румунський напрямок

З 10 липня знято обмеження на розміри автобусів, що перетинають кордон через пункт «Дяківці — Раковець». Це призвело до зростання трафіку майже на 25% — із трохи понад 400 до майже 550 автобусів за місяць.

Водночас на іншому пункті пропуску з Румунією — «Порубне-Сірет» — зафіксовано зменшення руху більш ніж на 100 автобусів.

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач наголосив, що розподіл транспортних потоків між пунктами пропуску дозволяє зменшити навантаження та скоротити час перебування пасажирів у чергах.

Восени уряд планує продовжити модернізацію системи міжнародних перевезень, зокрема запустити мобільний застосунок для купівлі квитків у ліцензованих перевізників.

Нагадаємо, на пункті пропуску «Устилуг-Зосин» на кордоні з Польщею розпочинаються роботи з заміни дорожнього покриття на смугах руху в напрямку виїзду з України.

Також раніше стало відомо, що пасажиропотік через кордон України впродовж першого тижня серпня 2025-го піднявся на 1,6% — до 778 тисяч, встановивши новий рекорд із початку війни з Росією. Попередній рекорд у 737 тисяч було зафіксовано у серпні минулого року.