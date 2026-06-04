Нові правила для інтимного контенту в Україні: ВР пропонує змінити Кримінальний кодекс

Декриміналізація частини дій між дорослими - новий законопроєкт / © Unsplash

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У Верховній Раді пропонують суттєве оновлення підходів до кримінальної відповідальності за злочини у сфері порнографії.

Про це свідчить законопроєкт №15294.

Документ фокусується на посиленні захисту дітей і водночас пропонує пом’якшення регулювання для взаємодії між повнолітніми особами.

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Захист дітей — жорсткіші санкції

Законопроєкт передбачає оновлення низки статей КК України (301–303), зокрема підвищення відповідальності за злочини, пов’язані з дитячою порнографією, сексуальними послугами та залученням неповнолітніх до відповідних дій.

Окремо пропонується розширити перелік обтяжуючих обставин — зокрема, якщо злочини вчиняються організованою групою, отримують значний дохід або здійснюються особами, відповідальними за виховання чи нагляд за дитиною.

За найбільш тяжкі випадки, зокрема участь у створенні дитячої порнографії за участю малолітніх, пропонується покарання до 15 років позбавлення волі.

Також посилюються санкції за доступ до дитячої порнографії, її зберігання, розповсюдження та організацію сексуальних шоу за участю дітей.

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Окремий склад — примушування до створення контенту

Документ вводить окрему відповідальність за примушування повнолітньої особи до участі у створенні порнографічного контенту. За такі дії передбачено до восьми років ув’язнення.

Фокус на неповнолітніх

Найбільш суворі норми стосуються дій щодо дітей. Зокрема, за розповсюдження або виготовлення порнографічних матеріалів із залученням малолітніх пропонується покарання до 7 років позбавлення волі, а за кваліфіковані випадки — до 15 років.

Окремо посилюється відповідальність за втягнення дітей у проституцію та створення місць розпусти із залученням неповнолітніх — у низці випадків покарання може сягати 12–15 років ув’язнення.

Декриміналізація частини дій між дорослими

Водночас законопроєкт пропонує змінити підхід до обігу порнографічної продукції між повнолітніми особами.

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Зокрема, пропонується декриміналізувати виготовлення, зберігання, перевезення та розповсюдження таких матеріалів, якщо вони не стосуються неповнолітніх і здійснюються за згодою дорослих осіб.

Таким чином, кримінально-правовий акцент зміщується на боротьбу з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією дітей.

Водночас після ухвалення закону можуть виникнути практичні питання щодо розмежування дозволених дій між дорослими та злочинів, пов’язаних із участю неповнолітніх.

Також очікується, що зміни потребуватимуть формування нової судової практики у справах щодо порнографічних злочинів.

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