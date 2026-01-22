- Дата публікації
Нові правила для таксі та техогляду: що зміниться для водіїв 2026 року
2026 року в Україні планують розпочати реформу технічного контролю.
Міністерство розвитку громад та територій України визначило пріоритети законодавчої роботи у сфері автомобільного транспорту на 2026 рік.
Головні цілі — цифровізація логістики, посилення безпеки на дорогах та гармонізація українських правил із нормами Європейського Союзу, зазначили у відомстві.
Одним із ключових напрямів 2026 року стане легалізація цифрових інструментів, які досі працювали у форматі експериментів:
Законодавче закріплення «єЧерги»: систему електронного запису для перетину кордону планують впровадити на постійній основі.
Обов’язкова е-ТТН: впровадження електронної товарно-транспортної накладної має остаточно цифрувати логістику та вивести її з-під надмірного адміністративного тиску.
Реформа таксі та технічного контролю 2026 року
Міністерство планує системно змінити підходи до пасажирських перевезень та перевірки стану автотранспорту:
Вихід таксі з тіні: новий законопроєкт запровадить єдині стандарти безпеки та легальні умови роботи для водіїв таксі.
Прозорий техогляд: реформа технічного контролю (ОТК) передбачає спрощення процедур для першої реєстрації вживаних авто та поступове впровадження обов’язкового техогляду для всіх типів транспорту з мінімізацією корупційних ризиків.
Соціальні зміни та безпека перевезень українців
Окрему увагу приділено реформуванню системи пільг та підтримці громад:
Суспільно важливі перевезення: громади отримають право замовляти та оплачувати транспортні послуги на маршрутах, які є економічно невигідними, але критично необхідними для людей.
Пільгові перевезення: реформа передбачає впровадження нових механізмів реалізації права на пільговий проїзд та справедливі відшкодування перевізникам.
Національне бюро розслідування аварій: планується створення незалежного органу для професійного аналізу транспортних пригод та запобігання їм у майбутньому.
