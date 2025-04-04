Нові правила лікарняних в Україні: що змінилося від 4 квітня

В Україні запрацювали нові правила оплати лікарняних / © Freepik

Реклама

В Україні від 4 квітня працівники зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності не тільки за основним місцем роботи, а й за сумісництвом.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Основні зміни

Згідно із Законом № 4158 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», основні зміни передбачають:

Реклама

Лікарняні для сумісників: тепер українці, які працюють за трудовим договором, можуть отримувати допомогу не лише за основним місцем роботи, а й за роботою за сумісництвом.

Виплати для підприємців: нові правила поширюються також на осіб, які займаються підприємницькою чи іншою професійною діяльністю.

Оновлені правила оплати у разі нещасного випадку: працівники з кількома роботами або власним бізнесом тепер мають право на виплати одночасно з усіх місць роботи.

Закон також не передбачає обмежень на кількість робіт за сумісництвом, за якими можна отримати лікарняні.

У Пенсійному фонді України зазначають, що оплата лікарняних також передбачена у таких випадках:

допомога через вагітність та пологи.

допомога для догляду за хворою дитиною;

допомога через тимчасову непрацездатність;

Нові правила застосовуються лише до страхових випадків, які сталися після 4 квітня 2025 року.

Який розмір оплати лікарняних

Розмір допомоги залежить від страхового стажу працівника та вираховується із середньоденного доходу:

до 3 років стажу — 50% середньоденного доходу.

від 3 до 5 років — 60%.

від 5 до 8 років — 70%.

понад 8 років — 100%

Як виплачуються лікарняні

Якщо нещасний випадок стався не на основному місці роботи, то перші п’ять днів лікарняного працівникові оплачує роботодавець, де трапився нещасний випадок. Виплата становить 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу. Наступні дні лікарняні оплачує Пенсійний фонд України.

Коли нещасний випадок або професійне захворювання сталося на основному місці роботи, то роботодавець має оплатити перші 17 днів лікарняного у розмірі 100% середньої зарплати. Далі виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про те, що від 1 квітня діють нові правила бронювання.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.