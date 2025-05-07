Нові правила мобілізації: що змінилося від 6 травня

В Україні змінилися правила мобілізації / © ТСН.ua

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Кабінет міністрів України 6 травня ухвалив зміни до порядку призову громадян під час мобілізації.

Оновлені правила стосуються фіксації повісток у реєстрі, термінів відстрочок, медичного огляду та інших аспектів мобілізаційного процесу.

Що треба знати про нововведення — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Що передбачають зміни

Оновлені правила мобілізації передбачають коригування порядку дій у разі впровадження особливого періоду. Нові положення мають сприяти більш чіткій та організованій мобілізації в умовах війни.

Серед основних змін:

у реєстрі «Оберіг» фіксуватиметься отримання військовозобов’язаним або резервістом повістки на бланку;

оновлені терміни подання документів на відстрочку для деяких категорій;

уточнено, які документи потрібні для відстрочки, наприклад, для тих, у кого на утриманні троє або більше дітей до 18 років.

Також відтепер чітко визначено, в яких випадках військовозобов’язаних не направляють на медичний огляд для оцінки придатності до служби.

Направлення на ВЛК

Згідно з новими правилами для тих, хто не проходив медкомісію або у кого завершився строк дії медичного висновку, передбачено повторне направлення на військово-лікарську комісію.

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Окрім того, направлення на медогляд формуватимуться в електронній формі через Єдиний державний реєстр.

Адвокатка Анна Ткаченко роз’яснила, в яких випадках військовозобов’язаним треба проходити ВЛК згідно з оновленими правилами.

Якщо військовозобов’язаний подав заяву на відстрочку до ТЦК (або СБУ, розвідки), його не направлятимуть на медкомісію, щоб визначити, чи придатний він до служби.

Але це не стосується тих, кого раніше визнали обмежено придатними або тимчасово непридатними (на 6–12 місяців) і в них закінчився термін дії цього висновку ВЛК. Виняток також становлять люди з інвалідністю.

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Ті військовозобов’язані, у кого ще діє відстрочка, теж не йдуть на медогляд. Але є винятки:

якщо людина йде служити за контрактом,

якщо людину раніше визнали обмежено придатною і вона не проходила повторний огляд (крім людей з інвалідністю),

якщо людина сама захотіла пройти медогляд.

На ВЛК направляють тих, хто взагалі не проходив медогляд, у кого закінчився термін дії рішення про придатність або кого визнали обмежено придатним і він не проходив повторний огляд (крім людей з інвалідністю).

Продовження відстрочок

Згідно з оновленим порядком автоматичного продовження відстрочок немає, розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко.

Вона зауважила, що ті відстрочки від мобілізації, які люди оформлюють через додаток «Резерв+», продовжуватимуться автоматично кожного разу, коли продовжується загальна мобілізація, як це працює зараз.

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Окрім того, Тарасенко підкреслила, що є важливий момент щодо відстрочок, які дає спеціальна комісія в ТЦК: якщо вам дали відстрочку рішенням комісії (згідно з певними пунктами закону), і термін мобілізації продовжується, то ваша відстрочка також буде автоматично продовжена ТЦК.

Військовозобов’язаним не потрібно буде знову подавати ті самі документи, які вже були надані для оформлення цієї відстрочки, якщо громадянин усе ще має законні підстави для неї.

За словами адвокатки, продовження відстрочки відбудеться так: ТЦК просто внесе нову дату закінчення вашої відстрочки до електронного реєстру військовозобов’язаних. Рішення комісії для цього не потрібне.

Дар’я Тарасенко зауважує головне, що варто знати про зміни у відстрочках:

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не потрібно постійно подавати одні й ті самі документи для продовження відстрочки;

відстрочку продовжує сам ТЦК, а не комісія;

продовження оформлюється записом в електронному реєстрі.

Також адвокатка радить військовозобов’язаним подавати заяву з проханням продовжити раніше надану відстрочку, до заяви прикладати лише копію військово-облікового документа, за наявності — також довідку про попередньо надану відстрочку. Зокрема, таку заяву можна надіслати поштою.

Відстрочки для багатодітних батьків та опікунів

Відповідно до змін до постанови КМУ №560 також змінені вимоги для відстрочки по догляду за батьками та для осіб, які мають трьох і більше дітей до 18 років.

Дар’я Тарасенко зауважує, що тепер усі, хто подають заяву для оформлення відстрочки за п. 9 (по догляду), мають подати також або акт встановлення факту здійснення догляду, або довідку про отримання компенсації за догляд.

Як зауважує юристка, попередня редакція постанови передбачала, що такі документи подаються лише у випадках, якщо відстрочку оформлює зять по догляду за тещею/тестем.

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«Право на відстрочку має не той син, який має матір, що потребує постійного догляду. Право на відстрочку має той син, який має матір, що потребує постійного догляду, і догляд за нею здійснює», — зазначила Тарасенко.

Щодо переліку документів, які підтверджують право на відстрочку для батьків трьох і більше дітей, військовозобов’язані мають надати свідоцтво про народження кожної дитини з зазначенням батьків та один з таких документів:

свідоцтво про шлюб з матір’ю/батьком дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу + місце проживання дітей;

рішення органу опіки й піклування щодо проживання дітей;

письмовий договір між батьками про проживання дітей;

інше рішення суду або документи про відсутність іншого з батьків;

довідка з Реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів (не пізніше ніж за 5 днів до подавання заяви).

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