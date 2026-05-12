Нові правила на кордоні з ЄС для українців: ви не виїдете з твариною, не знаючи цього

ЄС оновив правила ввезення тварин / © Associated Press

У Європейському Союзі набули чинності уточнені правила некомерційного переміщення домашніх тварин із третіх країн, зокрема з України.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Основні документи та вимоги

Для вʼїзду до країн ЄС власникам тварин потрібно дотриматися стандартного переліку умов:

мікрочип міжнародного зразка

чинна вакцинація проти сказу

дослідження на титри антитіл проти сказу з визначеним строком дійсності

міжнародний ветеринарний сертифікат, що видається у відділі прикордонного інспекційного контролю міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні

Що змінилося в процедурах перевезення

Нові положення вимагають більшої точності в заповненні документів і вводять додаткові правила супроводу тварин. У міжнародному ветеринарному сертифікаті тепер обов’язково має бути зазначено саме власника тварини, навіть якщо перевезення здійснює інша уповноважена особа.

