Нові правила отримання соцдопомоги: кого змусять шукати роботу та за що можуть скасувати виплати

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В Україні кардинально змінюють правила надання державної соціальної допомоги, прив’язавши виплати не лише до доходів родини, а й до обов’язкового пошуку роботи.

Про це пише Судово-юридична газета.

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Відповідні положення містить Закон України «Про базову соціальну допомогу» №5012-IX, ухвалений Верховною Радою 13 жовтня 2026 року. Вже від 1 січня 2028 року порядок нарахування підтримки суттєво зміниться: її тривалість становитиме від трьох місяців до довічного призначення залежно від категорії громадян, а безробітні працездатні отримувачі будуть зобов’язані активно шукати роботу.

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Що необхідно буде зробити отримувачам соціальної допомоги

Одним із головних нововведень стане запровадження соціального контракту — письмової угоди угода між уповноваженим представником сім’ї, органом, який призначає допомогу, та виконавчим органом місцевої ради.

Базова соціальна допомога призначатиметься одночасно з організацією соціальних послуг та заходів сприяння зайнятості непрацюючих працездатних отримувачів. Для таких громадян буде передбачена розробка індивідуальних планів працевлаштування, які включатимуть пошук роботи чи навчання без обов’язку погоджуватися на будь-яку пропозицію, вимагаючи натомість активної участі в узгоджених заходах.

Хто ризикує залишитися без соціальних виплат

Виплати можуть припинити, якщо отримувач без поважних причин порушує умови соціального контракту або відмовляється надати письмові пояснення. Водночас закон враховує об’єктивні перешкоди для виконання зобов’язань, якими можуть бути:

стан здоров’я отримувача допомоги;

необхідність догляду за дитиною або особою з інвалідністю;

відсутність у межах територіальної доступності підходящої роботи за умови виконання заходів індивідуального плану працевлаштування;

безпекова ситуація в регіоні проживання;

виникнення надзвичайної ситуації або обставин непереборної сили;

інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання умов соціального контракту.

Відсутність роботи не означатиме автоматичного припинення соціальних виплат: соціальний менеджер спершу має з’ясувати причини та отримати письмові пояснення. Остаточне рішення про скасування допомоги ухвалюватиме територіальний орган Пенсійного фонду на підставі вмотивованого подання виконавчого органу місцевої ради, порядок якого ще має визначити Кабмін.

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Про працевлаштування слід буде повідомляти упродовж 10 днів

Отримувачі базової соціальної допомоги зобов’язані протягом десяти календарних днів повідомляти про працевлаштування, зміну складу родини чи появу додаткових доходів і майна, адже приховування цих даних або надання недостовірних відомостей зобов’яже сім’ю повернути надміру виплачені кошти.

Водночас офіційне працевлаштування не призведе до автоматичної втрати держпідтримки, оскільки уряд зможе встановлювати спеціальні умови для тимчасового збереження виплат чи їх частини.

Коли почнуть діяти нові правила

Документ набрав чинності 30 жовтня 2026 року, проте ключові нововведення запрацюють із 1 січня 2028 року. Упродовж усього 2028 року триватиме перехідний період, під час якого родини зможуть за бажанням і за дотримання визначених вимог переоформити старі види допомоги на нову базову виплату.

Водночас усі виплати, призначені до 31 грудня 2028 року, виплачуватимуться за колишніми нормами та в колишніх розмірах аж до кінця терміну, на який їх було призначено.

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Зауважимо, окремі категорії українців, яким від 2014 року присвоїли звання Героя України з орденом «Золота Зірка» за участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності, можуть отримувати щомісячну виплату 25 941 грн. Виплата не нараховується автоматично — для її оформлення потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою.

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