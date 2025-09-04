ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1249
Час на прочитання
1 хв

Нові правила перетину кордону ЄС від 12 жовтня: що треба знати українцям

У ЄС запрацює цифрова система EES, що замінить штампи у паспортах для поїздок до 90 днів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Новий порядок перетину кордонів ЄС передбачає обов’язкову біометричну реєстрацію

Новий порядок перетину кордонів ЄС передбачає обов’язкову біометричну реєстрацію / © Національна поліція України

Від 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Європейського Союзу запрацює нова Система в’їзду/виїзду (EES). Вона замінить штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію.

Про це повідомило посольство України у Польщі.

Система стосуватиметься короткострокових поїздок — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

«EES запроваджують для посилення контролю за дотриманням правил перебування, запобігання використанню підроблених документів і підвищення рівня безпеки у країнах Шенгенської зони», — йдеться у повідомленні.

Що зміниться під час перетину кордону

Відтепер у базу вноситимуться такі дані:

  • фото обличчя

  • відбитки чотирьох пальців (від 12 років)

  • інформація із закордонного паспорта

  • дата та місце в’їзду/виїзду

  • випадки відмови у в’їзді

Для проходження біометричної перевірки пасажирам автомобілів потрібно буде виходити з транспорту. У поїздах процедура залежатиме від пункту пропуску. Відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови у в’їзді до ЄС.

Раніше повідомлялося, що запроваджений в Україні режим воєнного стану спростив правила виїзду дітей за кордон.

Крім того, на кордонах з країнами Європейського Союзу набудуть чинності нові правила перетину: запускається система автоматичної фіксації в’їзду та виїзду іноземців.

Дата публікації
Кількість переглядів
1249
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie