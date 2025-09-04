- Дата публікації
Нові правила перетину кордону ЄС від 12 жовтня: що треба знати українцям
У ЄС запрацює цифрова система EES, що замінить штампи у паспортах для поїздок до 90 днів.
Від 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Європейського Союзу запрацює нова Система в’їзду/виїзду (EES). Вона замінить штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію.
Про це повідомило посольство України у Польщі.
Система стосуватиметься короткострокових поїздок — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.
«EES запроваджують для посилення контролю за дотриманням правил перебування, запобігання використанню підроблених документів і підвищення рівня безпеки у країнах Шенгенської зони», — йдеться у повідомленні.
Що зміниться під час перетину кордону
Відтепер у базу вноситимуться такі дані:
фото обличчя
відбитки чотирьох пальців (від 12 років)
інформація із закордонного паспорта
дата та місце в’їзду/виїзду
випадки відмови у в’їзді
Для проходження біометричної перевірки пасажирам автомобілів потрібно буде виходити з транспорту. У поїздах процедура залежатиме від пункту пропуску. Відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови у в’їзді до ЄС.
Раніше повідомлялося, що запроваджений в Україні режим воєнного стану спростив правила виїзду дітей за кордон.
Крім того, на кордонах з країнами Європейського Союзу набудуть чинності нові правила перетину: запускається система автоматичної фіксації в’їзду та виїзду іноземців.