Нові правила перетину кордону ЄС від 12 жовтня: що треба знати українцям

Новий порядок перетину кордонів ЄС передбачає обов’язкову біометричну реєстрацію / © Національна поліція України

Від 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Європейського Союзу запрацює нова Система в’їзду/виїзду (EES). Вона замінить штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію.

Про це повідомило посольство України у Польщі.

Система стосуватиметься короткострокових поїздок — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

«EES запроваджують для посилення контролю за дотриманням правил перебування, запобігання використанню підроблених документів і підвищення рівня безпеки у країнах Шенгенської зони», — йдеться у повідомленні.

Що зміниться під час перетину кордону

Відтепер у базу вноситимуться такі дані:

фото обличчя

відбитки чотирьох пальців (від 12 років)

інформація із закордонного паспорта

дата та місце в’їзду/виїзду

випадки відмови у в’їзді

Для проходження біометричної перевірки пасажирам автомобілів потрібно буде виходити з транспорту. У поїздах процедура залежатиме від пункту пропуску. Відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови у в’їзді до ЄС.

на кордонах з країнами Європейського Союзу набудуть чинності нові правила перетину: запускається система автоматичної фіксації в'їзду та виїзду іноземців.