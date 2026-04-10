Нові правила перетину кордону з ЄС: що зараз з чергами

Перетин кордону (ілюстративне фото) / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на 10 квітня Державна прикордонна служба України (ДПСУ) не фіксує сповільнення руху на пунктах пропуску після остаточного впровадження автоматизованої системи реєстрації в’їзду та виїзду Європейського Союзу (EES).

Про це в коментарі «Радіо Свобода» повідомив речник відомства Андрій Демченко.

Як впровадили систему EES

За словами речника, уникнути збоїв та черг вдалося завдяки поетапному підключенню пунктів пропуску, яке тривало з осені минулого року. Спочатку систему протестували на кордонах із Польщею та Угорщиною, після чого приєднали ділянки на межі зі Словаччиною та Румунією.

«Нову систему в’їзду-виїзду в Європі почали впроваджувати від жовтня місяця. Вона впроваджувалася поступово. Тобто не одразу всі пункти пропуску були під’єднані до цієї системи… щоб не зробити такого навантаження… й унеможливити будь-які збої, що вплинули би на пасажиро-транспортний потік», — зазначив Андрій Демченко.

За його словами, за весь період адаптації технічних проблем, які б суттєво вплинули на швидкість оформлення мандрівників з українського боку, не виявлено.

«Весь цей час від жовтня якихось збоїв, щоб ми точно могли зазначити саме з українського боку, що йде сповільнення пасажиро-транспортного потоку — цього не фіксувалося», — наголосив Демченко.

Що передбачає система EES

Раніше ми писали, що від 10 квітня система Entry/Exit System (EES) запрацювала у повному обсязі для громадян третіх країн, зокрема й українців. Вона замінює ручне проставлення штампів у паспортах на цифрову реєстрацію. Основні функції системи:

Автоматизація: фіксація імені, типу проїзного документа, біометричних даних (відбитків пальців та обличчя), а також дати й місця в’їзду та виїзду.

Контроль термінів: автоматичний підрахунок днів перебування у Шенгенській зоні (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Безпека: ефективніше виявлення підроблених документів та осіб, які перевищили дозволений термін перебування.

У Євросоюзі розраховують, що автоматизація процесу пришвидшить перетин кордону в довгостроковій перспективі та посилить безпеку всередині спільноти.

Раніше повідомлялося, що пасажирам рекомендують прибувати до терміналів щонайменше за 2 години до вильоту, щоб уникнути ризику запізнення на рейс через оновлені процедури перевірки.