Нові правила переведення військових: хто і як може змінити частину

ЗСУ / © Associated Press

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Міністерство оборони України впроваджує автоматичні переведення військовослужбовців у межах корпусу через застосунок «Армія+».

Про це вони написали на офіційному сайті.

У відомстві пояснили, що масштабні зміни спрямовані на покращення внутрішніх процесів у війську. Новий алгоритм чітко регламентує, як саме та в які терміни може відбуватися переміщення особового складу.

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«Трансформація Сил оборони передбачає новий механізм переведення військовослужбовців ЗСУ один раз на рік у межах оперативного підпорядкування — тобто в межах сектору відповідальності цього корпусу», — пишуть в Міноборони.

Хто має право на переведення: чотири обов’язкові умови

Новий порядок поширюватиметься виключно на тих військовослужбовців, які одночасно відповідають усім визначеним критеріям. Офіцерський склад під дію цього спрощеного механізму наразі не підпадає.

За даними Міністерства оборони, військовий повинен відповідати таким вимогам:

мати військове звання до старшого сержанта включно;

не обіймати посад офіцерського складу;

проходити службу у військовій частині, що входить до складу корпусу або тимчасово передана в підпорядкування командиру корпусу;

обирати для переведення частину в межах одного району (сектору) відповідальності того самого корпусу.

Переведення між підрозділами / © Міноборони України

У міністерстві окремо наголосили на важливому обмеженні: військовослужбовці, чиї частини не входять у сектори відповідальності корпусів ЗСУ, під дію цього порядку не підпадають.

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Коли запрацює послуга та де розпочнеться тестування

Впровадження нової послуги відбуватиметься поетапно, аби перевірити надійність системи та уникнути збоїв у керуванні підрозділами. Спочатку цифровий інструмент випробують на обмеженій кількості з’єднань.

«Функціонал запрацює протягом тижня в застосунку Армія+. Бета-тест розпочнеться в окремих корпусах, після чого рішення буде масштабовано на всі Сили оборони», — повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, Міноборони також ініціювало підвищення мінімального грошового забезпечення для військовослужбовців із близько 20 тисяч до понад 30 тисяч гривень.

Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, фінансування цього кроку на початковому етапі планують вирішити за рахунок внутрішніх ресурсів оборонного бюджету, попри наявний дефіцит коштів. Заплановані зміни мають ухвалити найближчим часом, при цьому чинна система тарифних розрядів буде збережена, аби не допустити дисбалансу в структурі оплати праці військових.

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