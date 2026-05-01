Нові правила повернення квитків на поїзди: що змінила "Укрзалізниця"

Каса залізничного вокзалу

Від 2 травня «Укрзалізниця» впроваджує нові правила повернення квитків. Це стосується винятково проїзних документів на сполучення по Україні.

Про нововведення повідомили в «Укрзалізниці».

Зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення, то більшу частку вартості буде утримано.

Водночас для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через «Армія+», жодних обмежень не заплановано: відшкодовуватиметься 100% вартості в разі повернення квитка до графікового відправлення поїзда. Повернення квитків, придбаних в «Армія+», здійснюється онлайн у застосунку.

Для всіх інших категорій пасажирів за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане таким:

15–20 днів до рейсу — повертається 100% суми;

10–14 днів — 95–90% суми;

9–5 днів — 75%;

4–1 день — 50%;

менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — лише вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості, власне, перевезення).

В «Укрзалізниці» пояснили, що нова модель диференційованих умов повернення ґрунтується не на фіксованому «календарному» періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі.

«Саме для цього в моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка», — йдеться у роз’ясненні.

Якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у разі з деякими рейсами до прифронтових міст, система працює за адаптованою логікою. Пасажир отримує повне повернення у межах реально доступного періоду відкриття продажу, а фінансові обмеження застосовуються лише в міру наближення до дати відправлення поїзда.

Наприклад, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:

повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;

за 5–9 днів до відправлення — 75% вартості;

за 1–4 дні — 50% вартості;

за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається лише вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

В «Укрзалізниці» наголосили, що таке нововведення має стимулювати більш оперативне повернення квитків одразу після зміни планів, що своєю чергою підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом.

«Вільні місця раніше повертатимуться у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів», — зазначили залізничники.

В компанії також називають нові правила повернення ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здавання квитків в останній момент стане невигідною практикою.

«Це також дозволить підвищити доходи залізниці на тлі зростання витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури внаслідок регулярних обстрілів», — підсумували залізничники.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» змінила алгоритм евакуації пасажирів під час повітряних атак. Тепер потяги зупинятимуть лише в разі підтвердженої загрози в радіусі 50 км.

