ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
3 хв

Нові правила повернення квитків на поїзди: що змінила "Укрзалізниця"

Для пасажирів «Укрзалізниці» зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню у разі відмови від поїздки.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Каса залізничного вокзалу / © УНІАН

Від 2 травня «Укрзалізниця» впроваджує нові правила повернення квитків. Це стосується винятково проїзних документів на сполучення по Україні.

Про нововведення повідомили в «Укрзалізниці».

Зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення, то більшу частку вартості буде утримано.

Водночас для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через «Армія+», жодних обмежень не заплановано: відшкодовуватиметься 100% вартості в разі повернення квитка до графікового відправлення поїзда. Повернення квитків, придбаних в «Армія+», здійснюється онлайн у застосунку.

Для всіх інших категорій пасажирів за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане таким:

  • 15–20 днів до рейсу — повертається 100% суми;

  • 10–14 днів — 95–90% суми;

  • 9–5 днів — 75%;

  • 4–1 день — 50%;

  • менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — лише вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості, власне, перевезення).

© Укрзалізниця

В «Укрзалізниці» пояснили, що нова модель диференційованих умов повернення ґрунтується не на фіксованому «календарному» періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі.

«Саме для цього в моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка», — йдеться у роз’ясненні.

Якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у разі з деякими рейсами до прифронтових міст, система працює за адаптованою логікою. Пасажир отримує повне повернення у межах реально доступного періоду відкриття продажу, а фінансові обмеження застосовуються лише в міру наближення до дати відправлення поїзда.

Наприклад, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:

  • повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;

  • за 5–9 днів до відправлення — 75% вартості;

  • за 1–4 дні — 50% вартості;

  • за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається лише вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

В «Укрзалізниці» наголосили, що таке нововведення має стимулювати більш оперативне повернення квитків одразу після зміни планів, що своєю чергою підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом.

«Вільні місця раніше повертатимуться у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів», — зазначили залізничники.

В компанії також називають нові правила повернення ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здавання квитків в останній момент стане невигідною практикою.

«Це також дозволить підвищити доходи залізниці на тлі зростання витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури внаслідок регулярних обстрілів», — підсумували залізничники.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» змінила алгоритм евакуації пасажирів під час повітряних атак. Тепер потяги зупинятимуть лише в разі підтвердженої загрози в радіусі 50 км.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie