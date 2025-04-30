Що зміниться від 1 травня для українців: пальне, "Резерв+" та інші нововведеня

У травні на українців чекають важливі зміни / © ТСН.ua

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У травні 2025 року на українців чекають важливі зміни, які вплинуть на різні сфери життя.

Про які нововведення йдеться — дізнавайтеся в матеріалі ТСН.ua

Нові стандарти для світлофорів

Від 1 травня в Україні світлофори почнуть працювати за оновленими стандартами. Відтак, замість класичного зеленого кольору світлофори матимуть більш насичений — смарагдовий.

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Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив, що це стосуватиметься лише нових об’єктів або тих, де світлофори вийшли з ладу.

Також зміни передбачають заміну стрілок на лінзах — вони стануть шевронними (такими, що будуть більш помітними для водіїв — ред.).

Також з’являться:

велосипедні світлофори з піктограмами та різними розмірами лінз залежно від місця встановлення,

комбіновані велопішохідні світлофори

таймери зворотного відліку.

«Заміна всіх світлофорів по країні не передбачена. Новий стандарт діятиме в рамках реконструкцій чи нового будівництва», — зауважив Білошицький.

Крім того, на світлофорах встановлюватимуть кнопки виклику сигналу та звукові індикатори для пішоходів.

Зміна якості пального

Від початку травня в Україні набудуть чинності нові норми щодо складу пального.

Згідно з новими нормами, до бензину з октановим числом нижче 98 обов’язково додаватимуть 5% біоетанолу. Про це повідомив генеральний директор групи «OKKO» Василь Даниляк.

У майбутньому частка біоетанолу може зрости до 8–10%, проте це залежатиме від технологічних обмежень. Нова вимога не вплине суттєво на ціни, оскільки частина палива буде імпортуватися з Європи. Водночас українська інфраструктура ще потребує розвитку для масового виробництва та змішування.

Експерти оцінюють, що нові правила принесуть країні понад $1 млрд щорічно завдяки виробництву біоетанолу з зернових. Також ініціатива допоможе зменшити викиди CO₂, покращуючи екологічну ситуацію.

Комунальні тарифи у травні

Згідно з постановою КМУ від 31.05.2024 №632 термін дії тарифу на світло для побутових споживачів у сумі 4,32 грн/кВт-год спливає 30 квітня 2025 року.

Як повідомив напередодні Денис Шмигаль, Кабмін не змінюватиме тариф на світло до кінця жовтня 2025 року.

За його словами, громадяни надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом — 4,32 грн за кВт-год.

Зауважимо, що менше платитимуть за електроенергію власники двозонних лічильників у нічні години з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн/кВт-год.

Також для власників електроопалення, які сплачували за перші 2000 кВт на місяць за зниженим тарифом 2,64 грн/кВт-год, скасовується пільга. Від 1 травня всі домогосподарства будуть сплачувати єдину ціну: 4,32 грн/кВт-год.

Ціна на газ для українців залишається незмінною. Споживачі платитимуть за блакитне паливо за тарифним планом «Фіксований» — 7,96 грн/куб.м.

Як зазначили у компанії «Нафтогаз», ціна залишиться фіксованою до 30 квітня 2026 року.

Щодо ціни на холодну воду та водовідведення у травні, варто зауважити, що вони відрізняються залежно від регіону. У великих містах тарифи затверджує НКРЕКП, і вони не змінювалися з початку повномасштабної війни.

У невеликих населених пунктах ціни встановлюють місцеві влади, тому вони можуть відрізнятися.

Нацбанк України не очікує підвищення цін на комунальні послуги у 2025 році. Однак через складну ситуацію в енергетиці та необхідність фінансової стабілізації, з 2026 року можливе поступове зростання тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

Виплати ВПО у травні 2025 року

Внутрішньо переміщені особи продовжуватимуть отримувати грошову допомогу на проживання. З 1 травня уряд продовжив виплати ще на чотири місяці. Громадяни, які вже отримують таку допомогу, матимуть автоматичне продовження виплат. Їм не потрібно подавати додаткову заяву.

У Національній соціальній сервісній службі України зазначають, якщо люди, які звертаються вперше, можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та подати заяву на отримання фінансової допомоги для всієї родини через застосунок «Дія».

Якщо родина не відповідає критеріям через рівень доходів, наявність депозитів або додаткового житла, право на виплати можна підтвердити, подавши необхідні документи до ЦНАПу чи органу соціального захисту населення.

У «Резерв+» з’являться нові типи відстрочок

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону повідомила, що 8 травня у застосунку «Резерв+» мають з’явитися два нових типи відстрочок від мобілізації.

А саме:

перший тип – для осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців;

другий тип — для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років.

Також за словами Черногоренко, улітку в «Резерв+» з’явиться можливість сплатити штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%.

Скорочення терміну БЗВП у травні

Згідно з рішенням Генерального штабу ЗСУ, від 1 травня зміниться період проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Відтак для військовозобов’язаних українців, які раніше належали для категорії «обмежено придатні», термін підготовки з 45 діб скоротиться до 30 діб.

Також, програма навчання для такої категорії людей передбачатиме зниження рівня фізичних навантажень та формування окремих навчальних підрозділів.

У Генштабі зауважили, що зміни стосуватимуться як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Початок основної сесії НМТ 2025 року

Основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ) розпочнеться 14 травня та триватиме до 25 червня.

Зареєстровані учасники зможуть після 4 травня завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

Охочі, які з поважних причин не зможуть взяти учать в основній сесії, матимуть нагоду пройти тестування під час додаткової сесії НМТ — з 14 до 25 липня. Реєстрація на додаткову сесію НМТ проходитиме 9-14 травня.

Підвищення стипендії для курсантів

Згідно з постановою Кабміну №455 у травні 2025 року стипендії для курсантів сягатимуть до 8 тисяч гривень.

Ті випускники, які навчалися на відмінно, отримуватимуть до 20 тисяч гривень.

Варто зауважити, що наразі курсанти отримують грошове забезпечення в розмірі від 2, 8 тисяч гривень до 3,14 тисячі гривень.

Міністр оборони Рустем Умєров переконаний, що збільшення фінансової підтримки майбутніх офіцерів підвищить престиж військової освіти та формування «сильної кадрової основи» для майбутньої української армії.

Мобілізація у травні 2025 року

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Як зауважив адвокат Роман Сімутін, від 1 травня мобілізація не загрожує:

аспірантам,

кандидатам на докторський ступінь;

викладачам.

Втім, для аспірантів запроваджують додаткову перевірку. Їм доведеться складати іспит з англійської. За прогнозами Сімутіна, до третини аспірантів можуть бути відраховані через невдалу здачу.

Також чинне законодавство України зберігає відстрочки для здобуття першої вищої освіти.

Адвокат Роман Сімутін зауважив, що у травні чоловіки віком від 50 років підлягають мобілізації на загальних підставах, проте існують певні обмеження. До ЗСУ можуть призвати будь-якого військовозобов’язаного цієї вікової категорії, якщо він не має підстав для відстрочки. Особливо затребувані фахівці, такі як зв’язківці.

Раніше, ТСН.ua повідомляв про те, скільки вихідних українці матимуть у травні.

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