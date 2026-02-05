- Дата публікації
Нові правила та тарифи запроваджують на "Укрзалізниці" — подробиці
Також стало відомо, що вагони СВ та 1 класу «Інтерсіті» тепер у різні дні та сезони матимуть різну вартість. Оновлені правила повернення дозволять отримати більшу суму у разі ранньої відмови від поїздки.
В Україні запроваджують динамічне ціноутворення у преміум-сегменті та нові правила повернення квитків на поїзди.
Про це стало відомо 5 лютого від «Укрзалізниці».
Спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства «УЗ» підготували проєкт змін щодо купівлі та повернення залізничних квитків.
«Нововведення запроваджуються в умовах війни, коли залізнична інфраструктура та рухомий склад зазнають системних обстрілів, а компанія несе додаткові витрати на безпеку та відновлення поїздів», — зазначили на «УЗ».
Ціни на квитки зростуть — що відомо про нові тарифи
Як пояснили в «Укрзалізниці», вартість квитків у вагонах СВ (люкс) та 1 класу поїздів «Інтерсіті» тепер буде залежати від декількох факторів:
періоду року;
дня тижня;
дати придбання квитка;
заповненості поїзда.
Наприклад, квиток з Києва до Львова у непіковий період і за 20 днів до поїздки буде дешевшим, ніж на той самий рейс у високий сезон та на останнє місце у вагоні.
Водночас проїзд у вагонах плацкарт, купе та 2 класу «Інтерсіті» залишиться без змін. Тарифи на міжнародні квитки у вагонах СВ (люкс) зростуть орієнтовно на 20%, інші вагони міжнародних поїздів залишаться у попередньому ціновому діапазоні.
Нові правила повернення квитків
За статистикою, майже 70% квитків повертають за 4 дні до відправлення, і більшість із них повторно не продається. Щоб зменшити втрати, пропонується шкала відшкодування залежно від часу повернення:
15-20 діб до відправлення — 100% вартості;
10-14 діб — 90%;
5-9 діб — 75%;
1-4 дні — 50%;
менше ніж 24 години — близько 30%.
Правила повернення стосуються всіх вагонів і квитків, крім деяких категорій пасажирів (військові, люди з інвалідністю) та поїздів до прифронтових територій.
Мета змін, як зазначили в «УЗ», зробити ціноутворення більш динамічним, рівномірно розподілити попит і зменшити втрати від невикористаних квитків.
