Нові правила та тарифи запроваджують на "Укрзалізниці" — подробиці

Також стало відомо, що вагони СВ та 1 класу «Інтерсіті» тепер у різні дні та сезони матимуть різну вартість. Оновлені правила повернення дозволять отримати більшу суму у разі ранньої відмови від поїздки.

Нові правила та тарифи запроваджують на "Укрзалізниці" — подробиці

Динамічне ціноутворення та правила повернення / © Укрзалізниця

В Україні запроваджують динамічне ціноутворення у преміум-сегменті та нові правила повернення квитків на поїзди.

Про це стало відомо 5 лютого від «Укрзалізниці».

Спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства «УЗ» підготували проєкт змін щодо купівлі та повернення залізничних квитків.

«Нововведення запроваджуються в умовах війни, коли залізнична інфраструктура та рухомий склад зазнають системних обстрілів, а компанія несе додаткові витрати на безпеку та відновлення поїздів», — зазначили на «УЗ».

Ціни на квитки зростуть — що відомо про нові тарифи

Як пояснили в «Укрзалізниці», вартість квитків у вагонах СВ (люкс) та 1 класу поїздів «Інтерсіті» тепер буде залежати від декількох факторів:

  • періоду року;

  • дня тижня;

  • дати придбання квитка;

  • заповненості поїзда.

Наприклад, квиток з Києва до Львова у непіковий період і за 20 днів до поїздки буде дешевшим, ніж на той самий рейс у високий сезон та на останнє місце у вагоні.

Водночас проїзд у вагонах плацкарт, купе та 2 класу «Інтерсіті» залишиться без змін. Тарифи на міжнародні квитки у вагонах СВ (люкс) зростуть орієнтовно на 20%, інші вагони міжнародних поїздів залишаться у попередньому ціновому діапазоні.

Нові правила повернення квитків

За статистикою, майже 70% квитків повертають за 4 дні до відправлення, і більшість із них повторно не продається. Щоб зменшити втрати, пропонується шкала відшкодування залежно від часу повернення:

  • 15-20 діб до відправлення — 100% вартості;

  • 10-14 діб — 90%;

  • 5-9 діб — 75%;

  • 1-4 дні — 50%;

  • менше ніж 24 години — близько 30%.

Правила повернення стосуються всіх вагонів і квитків, крім деяких категорій пасажирів (військові, люди з інвалідністю) та поїздів до прифронтових територій.

Мета змін, як зазначили в «УЗ», зробити ціноутворення більш динамічним, рівномірно розподілити попит і зменшити втрати від невикористаних квитків.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, як отримати безкоштовні квитки на поїзд, куди можна поїхати та скільки коштуватимуть зимові вихідні, наприклад, у Львові.

