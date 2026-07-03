Нові правила в дії: українські біженці у Польщі опинилися на межі виселення

Уряд Польщі запровадив нові правила проживання для українців / © ТСН

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У Польщі набули чинності нові правила проживання для українських біженців, а це означає, що тисячі людей можуть втратити безкоштовне житло.

Про це пише The Telegraph.

Найбільше нововведення може вдарити по літніх людях, особах з інвалідністю та інших вразливих категоріях, які не можуть працювати й забезпечувати себе самостійно.

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Нові вимоги пояснюють бажанням скоротити витрати на підтримку українських біженців. За оцінками, польські платники податків уже витратили на ці потреби близько 40 мільярдів злотих.

Однак деякі експерти вважають, що рішення ухвалили не лише з економічних причин. На тлі суперечок між Варшавою та Києвом щодо аграрної політики, історичних питань і євроінтеграції України ставлення до українських біженців у частини польського суспільства стало менш прихильним.

Зміни у Польщі для українців — останні новини

Від 1 липня в Польщі набуде чинності нова норма, яка радикально звужує коло українців, що мають право на безкоштовне проживання в центрах колективного розміщення. Під обмеження потрапили категорії, які раніше вважалися вразливими і мали пільги — зокрема, матері з дітьми старше одного року та люди похилого віку з польською пенсією. Зміна є частиною послідовного скорочення соціальних гарантій для українців, розпочатого ще від минулого року.

Ця зміна — продовження ширшого процесу. Від 5 березня 2026 року Польща припинила дію спеціального закону, ухваленого 2022 року для громадян України після початку повномасштабної війни. До 30 червня діяв перехідний період, під час якого воєвода міг дозволити залишатися в центрі розміщення всім, хто вже там проживав, щоб дати людям час закінчити навчальний рік і знайти постійне житло.

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Після 30 червня 2026 року особи, які не належать до вразливих груп, втратили право на безкоштовне проживання в цих центрах.

Паралельно зі скороченням доступу до житла українці, позбавлені статусу UKR, втрачають ключові привілеї: право на безкоштовну медичну допомогу, соціальні виплати та можливість легально працювати без додаткових дозволів.

Всі українці в Польщі, які отримали PESEL на підставі документів без чинного закордонного паспорта, повинні актуалізувати дані в реєстрі PESEL до 31 серпня 2026 року. Ігнорування цієї процедури призведе до автоматичної втрати статусу UKR та відповідних соціальних прав.

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