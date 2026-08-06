Нові правила: в "Укрпошті" вимагатимуть податковий номер від клієнтів

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Для оформлення післяплати за поштові відправлення клієнти повинні будуть вказувати реєстраційний номер облікової картки платника податків незалежно від суми операції.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський

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З його слів, якщо сума операції не перевищує 5 тисяч грн, оператор записуватиме податковий номер зі слів клієнта без необхідності пред’являти підтверджувальні документи.

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У разі, якщо сума перевищує 5 тисяч грн, клієнт повинен надати документ, який підтверджує РНОКПП.

Смілянський наголосив, що такі вимоги поширюються на всіх поштових операторів, а не лише на «Укрпошту».

Водночас він зазначив, що під час перевірок Національний банк може вимагати від операторів додатково перевіряти достовірність податкового номера, якщо його було повідомлено без документального підтвердження.

Нагадаємо, від 1 серпня під час оплати комунальних та інших послуг у відділеннях «Укрпошти» на паперових чеках друкуватимуть персональні дані платника. Такі зміни запроваджено відповідно до вимог Національного банку України.

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В «Укрпошті» наголосили, що такі вимоги передбачені постановами Правління НБУ №163 від 29 липня 2022 року та №103 від 25 вересня 2018 року (зі змінами). Їх зобов’язані виконувати всі надавачі фінансових послуг, зокрема банки та поштові оператори.

Водночас у компанії заявили, що не підтримують таке рішення, оскільки вважають його таким, що суперечить міжнародним стандартам захисту персональних даних. «Укрпошта» вже звернулася до Національного банку, уряду, Верховної Ради та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини із закликом переглянути відповідні вимоги. Проте до внесення змін оператор зобов’язаний їх виконувати.

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