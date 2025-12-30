Нові правила вступу-2026: скільки заяв можна подати на бюджет і контракт

Вступна кампанія / © УНІАН

Під час вступної кампанії 2026 року правила подання заяв до закладів вищої освіти зміняться. Абітурієнтам дозволять подати не більше 12 заяв на вступ замість 15, як це було раніше. Такі норми передбачені проєктом Порядку прийому до вишів на 2026 рік.

Про це йдеться у проєкті Порядку прийому до закладів вищої освіти на 2026 рік, оприлюдненому МОН.

Із загальної кількості заяв до п’яти можна буде спрямувати на навчання за кошти державного бюджету. Решту семи заяв вступники зможуть використати для вступу на контрактну форму навчання протягом усієї вступної кампанії.

Під час основного етапу подання заяв абітурієнти повинні визначити пріоритетність кожної заявки, що відображатиме рівень зацікавленості у вступі на конкретну спеціальність або до певного закладу освіти.

Найвищий пріоритет позначатиметься цифрою 1, а найнижчий — 12, якщо вступник використає весь доступний ліміт заяв. Після подання змінити зазначену пріоритетність буде неможливо. Усі заяви з визначеними пріоритетами братимуть участь в адресному розміщенні — відповідно до обраного джерела фінансування, як бюджетного, так і контрактного.

Водночас вступникам варто врахувати, що 12 заяв — це гранична кількість. Якщо всі вони будуть подані в основний період вступу, скористатися можливістю подати заяви на контракт під час додаткового етапу вступної кампанії 2026 року, який триватиме до 15 жовтня, вже не вдасться.

Нагадаємо, у попередні роки абітурієнти мали змогу подавати до 15 заяв на вступ до закладів вищої освіти.

Раніше Рада ухвалила онрвлені правила вступної кампанії-2026.

«НМТ у 2026 році проходитиме за минулорічною моделлю: в один день з можливістю додаткових сесій. Фактично ми зберегли торішню модель проведення НМТ. Це зрозуміле та передбачуване рішення у воєнний час, коли головним залишається питання безпеки й рівності доступу кожного з учасників тестування, зокрема й за кордоном», — написав голова парламентського комітету з питань науки, освіти та інновацій Сергій Бабак.