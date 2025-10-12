Нові правила в’їзду в ЄС вже від 12 жовтня: що треба знати українцям, плануючи поїздки до країн Євросоюзу

Реклама

Про нові правила перетину кордонів країн ЄС в Єврокомісії почали говорити ще від 2016 року. Проте, лише в грудні 2024 року блок офіційно запровадив поступовий початок роботи нової системи EES — Entry/Exit System — «Систему в’їзду/виїзду».

Нові правила розповсюджуються на всіх громадян третіх країн незалежно від дії безвізового режиму. Тож, й українцям, які планують короткотермінові подорожі — до 90 днів у межах дозволеного безвізом 180-денного періоду — до 29 країн-членів ЄС, що входять до Шенгенської зони (плюс Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну — всього 29 держав), треба знати про нові правила та бути готовими до надання своїх додаткових персональних даних на кордоні.

Тож, що передбачає нова система в’їзду/виїзду EES? Які додаткові документи та дані українці повинні мати, плануючи поїздки до Євросоюзу? Та, чи призведуть ці нові правила до черг на кордонах? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Чому запровадили нову систему в’їзду/виїзду EES? Єврокомісія зазначає, що впровадження нової системи допоможе запобігти нелегальній міграції, шахрайству з документами та ідентифікацією осіб, ефективніше виявлятиме тих, хто перевищує 90-денний термін перебування в країнах ЄС і Шенгенської зони, а також спростить й автоматизує процедуру перетину кордону — штампів у паспортах більше не буде.

«EES поступово замінить паспортні штампи цифровою системою, яка фіксує в’їзд та виїзд мандрівників, що пришвидшить прикордонні перевірки (в майбутньому — Ред.) та допоможе персоналу працювати ефективніше», — зазначається на сайті Єврокомісії щодо пояснення нововведень системи EES.

Що саме зміниться на кордоні? Одразу ж зазначимо, що не всі пропускні пункти ЄС перейдуть на систему EES від 12 жовтня. Нові правила впроваджуватимуться поступово до 10 квітня 2026 року. Отже, які додаткові дані українцям треба буде надати при першому після запровадження системи EES в’їзді до країн ЄС вже від неділі, 12 жовтня:

чотири відбитки пальців;

зображення (фото) обличчя.

Як це відбуватиметься? Збір біометричних даних робитиме безпосередньо співробітник прикордонної служби на паспортному контролі. Також власники біометричних паспортів зможуть зробити це самостійно біля спеціальних автоматів або терміналів, які зчитуватимуть паспортні дані й збиратимуть біометричні дані.

Реклама

Проте не всі пропускні пункти будуть обладнані відповідною технікою вже від 12 жовтня. Тож у Державній прикордонній службі України закликали громадян України, які планують поїздки до країн ЄС, враховувати ці зміни.

«Під час першого в’їзду до Шенгенської зони, після запуску EES, особа проходитиме розширену реєстрацію, яка включатиме збір біометричних даних: зображення обличчя та чотири відбитки пальців. При наступних перетинах кордону процес буде спрощено та прискорено, оскільки біометричні дані звірятимуться з уже наявною цифровою інформацією. Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду/виїзду», — додали в ДПСУ.

Варто пам’ятати, що впровадження системи EES не замінює «класичних» вимог до короткострокових поїздок до країн ЄС і Шенгенської зони. Із собою, як і раніше, додатково до біометричного або звичайного паспорту з візою, треба мати медичне страхування, підтвердження мети поїздки (бронювання житла, квитки, запрошення на якийсь захід тощо) та наявність певної суми грошей (для кожної країни сума різна, наприклад для Польщі та Німеччині — це мінімум 23 та 45 євро на день відповідно), як гарантії, що ви можете покрити базові потреби вашого перебування.

На кого не поширюються нові правила? Департамент консульської служби МЗС України інформує, що реєстрації в EES не підлягають:

Реклама

особи, які мають статус тимчасового захисту в ЄС;

власники посвідок на проживання в країнах ЄС;

власники довгострокових віз однієї із країн ЄС.

Для осіб цих трьох категорій на кордоні буде окрема черга. У МЗС України також нагадують, що зібрані біометричні та інші відомості зберігатимуться протягом трьох років після в’їзду в ЄС по новій системі EES.

Що далі? EES — це підготовка Євросоюзу до впровадження ще однієї системи — ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей). Про неї також вже дуже давно і багато говорять в ЄС, проте все ніяк не запровадять. За останньою інформацією з Єврокомісії, запуск відкладено на кінець 2026 року, але це ще також неточно.

ETIAS — це автоматизована система попередніх онлайн-дозволів, яку ЄС буде впроваджувати для громадян третіх країн для здійснення короткострокових подорожей до країн ЄС та Шенгенської зони. Плануючи поїздку, подорожуючому треба буде заздалегідь зареєструватися в системі ETIAS, сплативши 20 євро. Отриманий дозвіл на подорож буде дійсним впродовж трьох років.