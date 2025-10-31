Українцям необхідно терміново замінити паспорти: які документи більше недійсні

Паспорт України / © DepositPhotos

З 29 жовтня 2025 року в Україні набули чинності нові правила у паспортній сфері. Кабмін скасував продовження терміну дії закордонних паспортів понад 10 років. Тепер «продовжені» документи вважаються недійсними для перетину кордону.

Про це розповіли у Департаменті консульської служби МЗС України.

Тимчасовий порядок продовження паспортів запровадили у лютому 2022 року, коли через повномасштабне вторгнення РФ вийшла з ладу паспортна система.

Це було вимушене рішення, яке дозволяло оформлювати документи під час війни. Тепер, коли система повністю відновлена, держава повертається до міжнародних стандартів.

Нові вимоги до закордонних паспортів

Тепер термін дії паспорта становить:

для дорослих (від 16 років) — до 10 років;

для дітей до 16 років — до 4 років.

Кожен громадянин повинен мати окремий закордонний паспорт, без внесення даних про дітей у документи батьків.

Що робити власникам «продовжених» паспортів

Громадяни, які перебувають за кордоном і не можуть перетнути межу ЄС через «продовжений» паспорт, мають звернутися до посольства або консульства України. Там можна отримати посвідчення особи на повернення в Україну.

Документ оформлюється в день звернення. Для дітей до 16 років він безплатний, для дорослих — згідно з тарифами консульського збору.

Українцям, які не можуть в’їхати до країн ЄС, радять звернутися до ЦНАПу, міграційної служби або ДП «Документ» для оформлення нового біометричного паспорта.

У МЗС нагадали, що згідно з нормами ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації), більшість країн світу приймають лише документи з терміном дії до 10 років.

Авіаперевізники також мають право не пускати пасажирів із «продовженими» паспортами на борт.

